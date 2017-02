Cameroun – Can U20 2017 : les Lions indomptables juniors sont prêts

Avant de quitter le pays, les bébés lions ont rassuré quant à leur état d’esprit. L’entraîneur Ashu Bessong a également profité pour dévoiler à la presse la liste des 21 joueurs retenus pour la compétition.

Les lions indomptables juniors sont déjà en terre zambienne. Ils sont à Dolha à 400 km de Lusaka, la capitale. Avant de quitter le pays hier, l’entraîneur Ashu Bessong accompagnés du capitaine Samuel Oum Gwet et du vice capitaine Eric Ayuc étaient face à la presse.

Samuel Oum Gwet a rassuré quant à l’état d’esprit du groupe. « Le moral est au beau fixe. Nous avons eu la meilleure préparation possible et nous sommes dans les meilleures conditions grâce à la fédération (fecafoot, Ndrl) et le gouvernement. L’état d’esprit est parfait pour tout le groupe. Nous ne sommes même pas un groupe mais une famille. Et nous sommes prêts à aller à la conquête de ce titre. »

Aller en coupe du monde

Logé dans la poule du Sénégal, le Soudan et l’Afrique-du-Sud, le capitaine a également reconnu que la tâche ne sera pas facile en phase de poule. Mais lui et ses camarades vont mettre en application tout ce qu’ils ont appris pendant ces mois de préparation. » chaque match sera décisif et nous aurons pour objectif de remporter ces trois matchs. »

Venu motiver l’équipe, le président de la fecafoot, Tombi A Roko Sidiki, leur a également rappelé leur objectif. » l’objectif minimaliste c’est d’aller en coupe du monde (Corée du sud, Ndlr). Et pour cela il faut se qualifier pour les demies finales. La suite on va voir parce qu’ils ont eu une longue préparation et nous avons mis le paquet. Nous pensons qu’il y a de fortes chances qu’on se qualifie pour la coupe du monde ».

Ashu Bessong en a profité pour dévoiler sa liste des joueurs qui vont défendre les couleurs du Cameroun lors de cette édition qui démarre le 26 février prochain.

