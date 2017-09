Cameroun – CAN 2019 : des ouvriers sans contrats dans les chantiers

Sur les différents site et chantiers devant abriter les matchs de la CAN 2019, nombreux sont les ouvriers qui travaillent sans contrat et dans des conditions difficiles.

Les travaux avancent mais…

Sur le site de construction du stade d’olembé, les travaux avancent normalement. Visiblement les contours du stade prennent forme. Derrière cette image idyllique il y’a la réalité. Il y’a des petites mains qui depuis le premier jour sont sur le site. Certains de ses ouvriers cachent à peine leur frustration. Lorsque le journaliste décline son identité, les bouches se ferme, les regards deviennent fuyants et on vous indique la direction des bureaux de l’administration. Il nous faudra user de tact tout en promettant de garder secret le nom de notre interlocuteur pour qu’il accepte enfin de parler mais toujours loin du regard de ces collègues, loin du chantier un peu comme-ci là-bas même le béton a des oreilles.

La frustration de certains employés

« Nous sommes le groupe de technicien que piccini a recruté pour construire le stade d’Olembé nous dénonçons la maltraitance et les menaces que nous subissons ici sur le chantier…nous sommes les premiers maçons que piccini a recruté depuis 5 mois nous travaillons sous de très mauvaises condition… » explique X. Il jette de temps en temps des coup d’œil autour de lui comme s’il avait peur d’être surpris en train de parler. « Nous n’avons pas de contrat encore moins de couverture de la CNPS depuis le 14 avril 2017 c’est nous qui effectuons tous les travaux de maçonnerie dans l’entreprise… » X s’arrête brusquement de parler un peu comme s’il cherchait ses mots. Sa voix devient tremblante…il baisse les yeux et semble lutter contre lui-même.

Certains sont des privilégiés

Puis presque dans un murmure X dit : « des personnes recommandées par des particuliers viennent ici et la société les intègre le même jour et leur donne des contrats, mais nous qui sommes là depuis le 1er jour de coulage du béton a piccini ça va déjà fait 5 mois on a aucune situation nous sommes menacés d’être renvoyer si on parle dans les médias…on nous interdit de parler aux journaliste qui arrivent sur le site…certains viennent mais ils n’essayent même pas de nous approcher ».

Pourtant le problème est connu

Pourtant X affirme que ces collègues et lui ont déjà rencontré le Directeur du Projet : « à notre grande surprise il nous a dit ne pas être au courant qu’il y avait des ouvriers sans contrat présents dans l’entreprise. Il nous a demandé de rédiger une lettre pour expliquer nos doléances, tout en promettant qu’à la fin du mois de juillet la situation serait réglé. Puis ils nous ont dit d’attendre la fin du mois d’aout… il y a de cela 2 jours le chef du genie civil vient encore nous dire que c’est en septembre que notre situation sera prise en compte Comme tjrs des promesses sans suite » …

En acceptant de nous parler X sait qu’il peut perdre son emploi mais avec le sourire il affirme : « je sais que je peux perdre mon emploi mais si cela peut aider les autres alors ça me va »

© CAMERPOST par Hakim ABDELKADER