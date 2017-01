Cameroun – CAN 2017 : voici ce que les Lions indomptables vont percevoir durant la compétition

L’équipe nationale du Cameroun qui se prépare à quitter la capitale Yaoundé est désormais fixée sur les diverses primes qui seront versés à chaque joueurs durant la CAN 2017.

Avant d’embarquer pour le Gabon, chaque joueur retenu pour cette compétition sait à quoi s’attendre. Le mardi 10 janvier 2017 à Yaoundé, l’équipe a reçu la visite des hauts responsables de l’administration et de la fédération camerounaise de football. Il était question de bien s’accorder sur les primes et autres avantages financiers prévus pour la CAN 2017. Ainsi il faut retenir que la prime participation s’élève à 15 millions de Fcfa après déduction des impôts chaque joueurs percevra 13 million de Fcfa.

Il importe de préciser que cette prime a connu une baisse de moitié puisqu’en 2015, elle était de 30 million de Fcfa. La seconde prime est la prime de qualification au second tour. Elle est de 12 million de Fcfa. Contrairement aux éditions précédâtes, il n’est pas prévu de prime par match gagné, encore moins de primes pour les quarts ou la demi-finale. Ce que l’on sait en revanche c’est qu’en cas de victoire finale chaque joueur recevra 7 millions de Fcfa.

Le constat est donc clair les autorités ont serré les cordons de la bourse pour cette édition 2017. Si le contexte de crise que le pays traverse peux le justifier on peut néanmoins se poser la question de savoir ce qui est fait de l’argent versé par la CAF pour permettre aux pays qualifié de bien préparer la compétition ? En en outre, qu’elle est le budget total alloué à la compétition ? Et dans ce budget qu’elle est la part versé par l’Etat du Cameroun ? En attendant de trouver de réponses à ces questions, l’équipe nationale du Cameroun quitte Yaoundé le mercredi 11 janvier 2017. Elle va entamer la compétition avec un sentiment mitigé de la part du public.

Un public qui boude sa sélection et doute sur ces capacités à défendre honorablement les couleurs au Gabon. On en veut pour preuve le stade omnisport de Yaoundé clairsemé et quasi vide lors des deux dernières rencontres préparatoires des lions indomptables. L’équipe du Cameroun évoluera dans un groupe plutôt relevé avec le pays organisateur le Gabon, le Burkina Fasso, et la Guinée-Bissau. Ce groupe est basé à Libreville. Le Cameroun descend dans l’arène le 14 janvier face au Burkina Fasso à partir de 20h.

© CAMERPOST par Hakim ABDELKADER