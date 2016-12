Cameroun – CAN 2017 : Sept désistements, dont quatre joueurs de L1

Le Cameroun fait face à un nombre important de joueurs refusant de jouer la CAN pour rester en club. C’est le cas de quatre joueurs de Ligue 1 : Guy Roland Ndy Assembe (Nancy), Maxime Poundje (Bordeaux), André Zambo Anguissa (Olympique Marseille) et Ibrahim Amadou (Lille OSC).

La Fédération camerounaise a publié un communiqué dévoilant un total de sept défections parmi la pré-liste de 35 joueurs d’Hugo Broos pour la CAN (14 janvier-5 février). Le gardien de Nancy N’Dy Assembé, le défenseur de Bordeaux Poundjé, le milieu de Marseille Zambo Anguissa et le défenseur Ibrahim Amadou figurent parmi ces désistements. «La Fédération camerounaise de football se réserve le droit d’engager des actions à l’encontre de ces joueurs conformément aux règlements de la FIFA», précise le communiqué.

Voici les sept joueurs en question, et les raisons de leur absence, selon la Fédération :

André Onana (Ajax d’Amsterdam) : son club ayant dans ses effectifs le gardien de la sélection nationale Hollandaise (Piet KRUL) André Onana préfère décliner l’offre du Cameroun et rester en club pour préserver sa place de titulaire.

Guy Roland Ndy Assembe (Nancy) : Son contrat avec Nancy arrive à échéance au mois de juin 2017. Ndy Assembe préfère par conséquent rester en club et préserver sa place de titulaire pour négocier le moment venu, en position de force, un nouveau contrat.

Joël Matip (Liverpool) : Il ne souhaite pas jouer avec les Lions Indomptables pour le moment en raison d’une mauvaise expérience avec le précédent staff technique.

Allan Nyom (West Bromwich) : il préfère rester en club pour préserver sa place de titulaire.

Maxime Poundje (Bordeaux) : il a choisi de jouer pour la France.

André Zambo Anguissa (Olympique Marseille) : il préfère rester en club et préserver sa place de titulaire.

Ibrahim Amadou (Lille OSC) : il préfère rester en club préserver sa place de titulaire.