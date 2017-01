Cameroun – CAN 2017 : La qualification des « Lions indomptables » en demi-finale en couverture des journaux

Les journaux camerounais parus lundi ont abondamment célébré la qualification en demi-finales de la CAN du Cameroun, samedi à Franceville (Gabon), face aux Lions du Sénégal, battus à l’épreuve des tirs au but.

« Les ‘’Lions’’ arrachent le soutien populaire », résume le quotidien à capitaux privés La Nouvelle Expression, d’après qui à l’entame de la compétition, le gouvernement avait fixé l’objectif des demi-finales, mais aujourd’hui les fauves semblent clairement indiquer qu’ils ont encore faim.

« L’aventure gabonaise était plutôt vouée à l’échec », rappelle Repères qui souligne que pas moins de huit joueurs avaient renoncé à disputer la CAN 2017 avec le Cameroun, préférant, pour la plupart, préserver leur place de titulaire en club.

Une équipe est née, bâtie sur le « Fighting Spirit », la solidarité, le don de soi et le talent, fanfaronne le journal gouvernemental Cameroon Tribune sous le titre « Les ‘’Lions indomptables’’ sont de retour. Cameroon Is Back. »

Ainsi, analyse la publication, après 9 ans de traversée du désert, la sélection nationale réintègre le « Top 4 du football africain », la dernière apparition du pays à ce niveau de la compétition, en Coupe d’Afrique des nations, c’était en 2008 à Accra au Ghana où les Camerounais avaient sorti le pays organisateur (1-0).

Faisant le parallèle avec la situation explosive dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, guettées par la tentation sécessionniste, l’hebdomadaire L’Essentiel rappelle que c’est dans un contexte d’incertitude que la sélection est partie au Gabon, laissant derrière elle un pays où les villes mortes paralysaient ces deux zones frondeuses où le drapeau du Cameroun avait été piétiné et brûlé et où, plus grave encore, les enfants étaient empêchés de se rendre à l’école.

« Nous nous sommes rendus compte qu’on avait donc enterré trop tôt le Cameroun. Le pays était debout avec 14 Lions alignés représentatifs des aires culturelles et linguistiques dont on avait craint la dislocation. Tous les enfants du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest ont hurlé, et vibré devant les tirs bloqués par Fabrice Ondoa, les buts ratés par nos attaquants et pleuré lorsque le tir d’Aboubakar a fait trembler les filets de la victoire. »

Même à Bamenda et à Buea ; même enfermés dans leurs maisons, dans les rues de Douala, de Yaoundé, de Garoua, de Bertoua, les citoyens étaient tous à nouveau Camerounais : « Nous vivions ensemble la joie d’une nation réunie autour de son succès. Louis Armstrong avait vu juste. Malgré les casses, la fumée des émeutes et les fossés creusés sur les routes et dans les cœurs, le Cameroun reste vraiment merveilleux. »

« CAN 2017 : et si c’était le Cameroun ?», se met à rêver le bihebdomadaire L’Anecdote qui rappelle que le pays, depuis « Mali 2002 », une demi-finale en 2008 et un total de 4 titres continentaux, n’a plus jamais a été aussi près du but.

La demi-finale face au Ghana s’annonce difficile, tempère Repères qui reconnaît toutefois un avantage psychologique aux « Lions indomptables », qui avaient éliminé les « Black Stars » de leur CAN organisée en 2008, au même stade de la compétition.

« Les Camerounais, qui peinent à élaborer un jeu agréable, entendent aborder cette rencontre le moral haut. Surtout après avoir perçu 27 millions FCFA par joueur la semaine dernière, en termes de primes pour la participation à la CAN 2017. »

« CAN 2017 : la magie continue », titre pour sa part le bihebdomadaire La Météo qui évoque cette qualification comme une « surprise générale », une performance que certains adeptes des sciences occultes « attribuent au travail de dizaines de marabouts embarqués pour le Gabon, aux frais du contribuable ».

Pour l’instant, philosophe Cameroon Tribune, la sélection nationale a besoin d’une seule chose : l’union sacrée.

