Cameroun – CAN 2017 : Les Lions indomptables au Palais de l'unité

Le couple présidentiel Paul de Chantal BIYA a tenu à honorer les champions d’Afrique pour leur brillante campagne à la Coupe d’Afrique des Nation Gabon 2017.

La cérémonie fut intense en émotions. Un Paul Biya goguenard qui n’hésite pas à emprunter le vocable des supporters des Lions indomptables et de la jeunesse pour qualifier les exploits des poulains d’Hugo Bross à la campagne gabonaise. « Vous les avez tous mis dans la sauce ! » Ou encore « vous leur avez fait cela cadeau ! ». Une première dame aux anges, luttant visiblement pour retenir ses émotions, qui n’a pas pu se retenir de gratifier le valeureux gardien de but, Fabrice Ondoa, d’une belle embrassade lors de la traditionnelle cérémonie de serrage des mains.

Voici le programme de la réception en l'honneur des #LionsIndomptables vainqueurs de l'#AFCON2017

Le #MbidoungKpwattChallenge

L’ambiance inhabituelle de fête qui a régné au Palais de l’Unité ce 08 février 2017 a été davantage rehaussée par quelques malicieux Lions qui pour faire honneur au ministre des Sports, Mbidoung Kpwatt, ont repris face au couple présidentiel la posture de la célèbre salutation de ce dernier lors la réception des Lionnes indomptables ici même au Palais de l’Unité, le 08 décembre dernier, par le couple présidentiel, sous le regard amusé de ce dernier et l’hilarité générale de l’audience. Célèbre salutation qui avait enflammée internet et inspirée même une chanson.

Les Selfies

Et comment finir cette réception sans la séance de selfies présidentiels en passe de devenir traditionnelles ? En effet, le couple présidentiel camerounais, comme avec les Lionnes indomptables il y a un peu plus d’un mois, n’est pas allé par quatre chemin pour se plier à la célèbre séance de selfies. Chantal Biya, visiblement plus à l’aise que son époux, s’est adonnée à cet exercice avec beaucoup d’émotions, de joie, d’admiration et de reconnaissances envers ces enfants qui une fois de plus ont redonnés de la joie de vivre aux camerounais en cette veille de la fête nationale de la jeunesse.

