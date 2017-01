Cameroun – CAN 2017 : les Lions en cage

La sélection nationale de football du Cameroun a entamé la dernière phase préparatoire de la Coupe d’Afrique des nations ce mardi à Yaoundé. 25 sur 28joueurs ont répondu présents.

A une semaine de la 31ème édition de la coupe d’Afrique des nations, les lions indomptables ont amorcé la dernière ligne droite de la phase préparatoire. Benjamin Moukandjo et ses camarades, logés à l’hôtel Mont Febe, ont eu droit à leurs premières séances d’entrainements ce mardi 03 janvier au stade annexe n1 de l’omnisport de Yaoundé.

Les 25 joueurs présents à la première séance d’entrainement ont eu un travail physique. Etirements et quelques tours du terrain. Trois lions sont encore attendus ; Aurélien Chedjou, Franck Kom et Choupo Moting. L’entraineur national Hugo Broos au départ a convoqué 35 joueurs. 7 au désisté à sa convocation : André Onana (Ajax d’Amsterdam), Guy Roland Ndy Assembe (Nancy), Joël Matip (Liverpool), Allan Nyom (West Bromwich), Maxime Poundje (Bordeaux), André Zambo Anguissa (Olympique Marseille) et Ibrahim Amadou (Lille OSC).

Les hommes d’Hugo Broos vont poursuivre leur préparation au rythme de 2 séances d’entrainements par jour. Le 05 janvier ils seront opposés en amical à la République démocratique du Congo (RDC), au stade Omnisport de Yaoundé.

La Can prévue au Gabon débute le 14 janvier.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga