Cameroun – Can 2017 : Hugo Broos rassure que les lions sont prêts

Les lions indomptables, qui prennent la destination de Libreville ce mercredi, ont achevé leur préparation mardi par un nul face au Zimbabwe.

A 72 heures des levées des rideaux de la 31ème coupe d’Afrique des nations, la sélection nationale du Cameroun quitte le pays le mercredi 11 janvier. Destination Libreville au Gabon. Les lions indomptables ont effectué un stage d’une dizaine de jours dont 4 jours de mise au vert à Malabo en Guinée Equatoriale. L’entraineur national Hugo Broos a été satisfait de la « très bonne ambiance et du très bon esprit dans le groupe. »

Pendant cette phase de préparation les lions indomptables ont disputé deux matchs amicaux à Yaoundé. Ils ont enregistré une victoire face à la RDC (2-0) et un nul face au Zimbabwe (1-1). Le patron du banc de touche du Cameroun a enregistré une nette « progression » lors de la 2ème rencontre par à celle face aux léopards notamment sur « la profondeur, le rythme et le style de jeu. » sur l’ensemble des 2 matchs, il a rassuré que « tous les joueurs sont prêts ». Mais le technicien belge a appelé ses joueurs à plus d’efficacité. Constat fait face au Zimbabwéens. « Il faut concrétiser nos occasions. A chaque occasion il faut essayer de marquer. C’est très important. »

« J’ai mon équipe dans ma tête. »

Le sélectionneur national a présent deux équipes différentes lors de ces 2 matchs d’évaluations. Les journalistes, en conférence de presse, ont demandé à Broos s’il avait déjà une idée de son équipe type. « Il faut utiliser tous les joueurs dans les matchs amicaux pour regarder ceux qui sont prêts. On a fait la rotation et ce n’était pas mauvais. J’ai beaucoup de possibilités. Ne vous en faites pas j’ai mon équipe dans ma tête »

Les lions indomptables entrent en scène le samedi 14 janvier contre le Burkina Faso. Après l’autre match du groupe Gabon- Guinée Bissau. Benjamin Moukandjo et ses camarades ont pour objectif « le dernier carré » a annoncé Tombi A Roko le président de la fédération camerounaise de football lors d’une cérémonie de remise des équipements aux clubs (ligue 1) du centre.

