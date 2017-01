Cameroun – Can 2017 : Hugo Broos presque canonisé

Le sélectionneur des Lions indomptables fait l’objet en ce moment de débats houleux au Cameroun. Du fait de la qualification du Cameroun, les avis changent à son sujet.

Le patron du banc de touche camerounais n’est pas loin de la béatification. Il s’agit de l’étape qui précède la canonisation, dans l’Église catholique. Encore un peu et des citoyens camerounais le rebaptiseront saint Hugo Broos. Celui qui n’aura jamais conduit aucune sélection nationale avant le Cameroun, aurait frappé un très grand coup.

Arnaud K est chef d’entreprise. Comme la plupart des camerounais il a regardé le match Cameroun/Sénégal sur le petit écran. Il ne tarit pas d’éloges à l’endroit de Broos. Pour lui le technicien belge « est un fin stratège, un bon tacticien ». Il poursuit en disant que le Sénégal n’avait en réalité aucune chance face au Cameroun. Il recommande au passage beaucoup de courage à Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais. Arnaud n’est d’ailleurs pas le seul à penser que le sénégalais était à l’étroit devant le belge. Question d’expérience !

Le choix des lions indomptables étonne de ombreux camerounais également. L’exemple de Ndip Tambe est le plus frappant. « Bravo à Hugo Broos pour le coaching. Ndip Tambe a épuisé les défenseurs sénégalais par son impact physique. Le capitaine sénégalais n’en pouvait plus, et a dû sortir avant la fin du match ». Outre sa préférence pour Ndip Tambe, Broos a surpris par son onze entrant. Il « a porté du fruit et déjoué les pronostics ». Le sélectionneur des lions indomptables, chassé de plusieurs clubs pour incompétence, semble renaitre au Cameroun. Pour une première dans une sélection nationale, Hugo Broos réalise un véritable exploit ! il qualifie les camerounais pour les ½ finales de sa première Can ! Antoine P dit justement « avoir une grande confiance en Broos. Il peut se tromper, mais cet homme aime notre pays. Il n’aligne pas Ndip Tambe pour perdre. Il sait pourquoi il le fait ».

Du rétropédalage, on en observe dans l’attitude des camerounais de manière générale. Broos a été vertement critiqué à son arrivée au Cameroun. Il est des nationaux très virulents qui à son arrivée au Cameroun, l’auraient volontiers remis dans un avion en partance pour sa Belgique natale. L’un d’entre eux a toutefois tenu des propos étonnants. Selon lui « Broos a envoyé un message fort à tous les footballeurs camerounais. C’est la performance qui donne droit à une convocation en sélection. Ce n’est pas le nom du club, ni le nombre d’années passées avec les lions indomptables. Merci Broos, sachons le remercier ». L’on a également cette autre réaction : « A partir d’aujourd’hui mes propos envers monsieur Broos seront plus mesurés. Quel coaching ! après la Can ce monsieur devra continuer avec nous ».

Cameroun/Sénégal est le principal fait d’armes de Hugo Broos depuis son arrivée au Cameroun, le 13 février 2016. Il n’a jamais connu la défaite en rencontre officielle. Toutefois il n’en était pas moins vomi par nombre de camerounais avant la Can. La qualification pour les ½ finales est pour plusieurs personnes le présage du sacre, en finale de la trente unième Can.

© CAMERPOST par Olivier Ndema Epo