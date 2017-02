Cameroun – Can 2017 : le Ghana « une équipe difficile à manœuvrer » selon Hugo Broos

Les lions indomptables jouent ce soir face au Ghana pour le compte des demies finales de la coupe d’Afrique des nations au Gabon. Mercredi en conférence de presse d’avant match, le sélectionneur du Cameroun a reconnu que ce sera un match difficile.

L’adversaire de l’Égypte en finale sera connu ce jeudi soir. Les lions indomptables affrontent les Blacks stars du Ghana en demi-finale. Deux équipes qui ont déjà remporté la Can à 4 reprises. Hier en conférence de presse d’avant match, Hugo Broos a avoué que la tâche ne sera pas facile face au Ghana.

» je pense que le match s’annonce très difficile. Quand on voit les prestations du Ghana depuis 4 éditions, on voit qu’elle est toujours en demi-finale. Et ce que j’ai vu cette semaine sur le Ghana en vidéo, c’est une équipe qui a des qualités offensives. C’est une équipe difficile à manœuvrer. Elle a un style tout à fait diffèrent du Sénégal. A nous de trouver leurs failles. »

Georges Mandjeck, milieu de terrain des lions est allé dans le même sens que son entraîneur. « Comme le coach l’a dit, c’est un match qui sera difficile contre une équipe qui évolue ensemble depuis longtemps. Elle a de bonnes individualités. Demain c’est un match de demi-finale, il va falloir tout donner de notre côté pour accéder en finale. »

« On n’est pas venu ici chercher l’argent mais faire honneur à notre pays »

Depuis la qualification du Cameroun à cette étape du tournoi, la presse a révélé des problèmes de primes entre les joueurs et les autorités administratives. Le technicien belge, contrairement à certains anciens lions, a confirmé ce problème. « Oui c’est vrai, nous ne sommes pas contents. Ce n’est pas seulement les joueurs mais c’est toute l’équipe…Même si on n’est pas content par rapport aux primes, sur le terrain on démontre de quoi on est capable. On vient défendre notre nation, nos supporters. Les primes ce n’est qu’un bonus. On n’est pas ici pour chercher l’argent mais faire honneur à notre pays ».

Le duel entre le Cameroun et le Ghana s’annonce très disputé. La dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, le Cameroun s’était imposé. C’était en 2008 en demi-finale de la coupe d’Afrique des nations. C’est Alain Nkong qui avait propulsé les lions en finale. Le vainqueur affrontera l’Égypte, tombeuse du Burkina Faso aux tirs au but 5-4.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga