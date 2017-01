Cameroun – Can 2017 : Quand, frustré, Choupo Moting dit non et Allan Nyom fait du retropédalage

L’attaquant des lions indomptables aurait adressé une lettre à la Fecafoot dans laquelle il annonce sa non-participation. L’attaquant de Schalke 04 a dévoilé ses frustrations depuis l’arrivée du nouveau sélectionneur de la sélection nationale fanion. Nyom, revient à de meilleurs sentiments

La tanière des lions indomptables est dans la tourmente. Après le désistement de 7 joueurs sur les 35 convoqués par le sélectionneur Hugo Broos, en vue de la Can prévue au Gabon, un autre, et pas des moindres, vient de signaler son absence. Il s’agit d’Eric Maxime Choupo Moting. L’attaquant de Schalke 04, dans une lettre adressée à la fédération camerounaise de football, a donné les motifs.

« Depuis l’arrivée d’Hugo Broos, jamais je n’ai été titularisé. Le comble c’est contre l’Algérie où il n’a jamais foulé la pelouse. Premier vice capitaine de son état il n’avait pas compris pourquoi il fut laissé sur le banc de touche à Nantes en match amical contre la France en absence de Stéphane Mbia Etoundi. » a révélé sur Soleil FM, Olympia sport qui est tombé sur ladite lettre. L’ancien joueur de Nuremberg, qui a également décrié le management de la Fecafoot, s’est dit ouvert à toute discussion mais disponible pour la sélection après la Can.

Thierry Metomo entraineur de football semble bien comprendre les frustrations de Choupo Moting. « Depuis l’arrivée d’Hugo Broos il n’a jamais été titulaire. Quand je calcule je ne sais pas s’il a déjà fait 30 minutes de jeu au total. Pendant qu’il était remplaçant en équipe nationale, il l’était aussi en club. Et à un moment donné il a décidé de se concentrer en club. Il s’est relancé, il a recommencé à marquer, il a repris sa place de titulaire, il est revenu en équipe nationale et on a encore réussi l’exploit de le mettre sur le banc de touche. Le brassard a changé immédiatement de bras. En plus on se retrouve dans une déclaration du coach qui dit que celui qui n’est pas content de s’assoir sur le banc de touche est libre de partir. Ce qui certainement amené choupo à se dire que ça ne vaut pas la peine de continuer. »

Si l’aventure gabonnaise se fera sans choupo Moting, le patron du banc de touche va certainement se consoler avec finalement l’arrivée d’Allan Nyom. Le défenseur de west bromwich, parmi les premiers joueurs à désister, est revenu à de meilleurs sentiments. Il a rejoint mardi soir, avec Aurélien Chedjou, le reste du groupe déjà en stage.

Ce mercredi Hugo Bross va dévoile sa liste finale. Une conférence de presse est prévue ce soir à Yaoundé. Les lions joueront en amical contre la RDC au stade omnisport de Yaoundé le 05 janvier.

