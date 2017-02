Cameroun – CAN 2017 : Effervescence avant la confrontation contre le Ghana

PARTAGES

Le Cameroun est traversé par une effervescence à quelques heures du match entre les Lions indomptables et les Blacks Syars de Ghana comptant pour les demi-finales de la 31è Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2017 qui se dispute actuellement au Gabon, a-t-on constaté ce jeudi sur place dans la métropole économique Douala.

Depuis la victoire du Cameroun face au Sénégal 5 buts à 4 aux tirs au but en quarts de finale, la cote de popularité des Lions indomptables n’a eu de cesse de grimper auprès des supporters avec des hommes et des femmes arborant des maillots et autres gadgets aux couleurs de la sélection fanion.

Une situation qui contraste avec le « peu d’engouement général » des Camerounais pendant le premier tour, très peu de gens vendant chère la peau de la sélection nationale.

« Nous savons que face au Ghana, le Cameroun ne part pas avec les faveurs de pronostics. Mais nous sommes confiants pour une éventuelle qualification pour la finale surtout si les joueurs affichent le même engagement et la même détermination face au Sénégal par exemple », ont déclaré des fans des Lions indomptables.

Pour la plupart d’entre eux, « la pression sera sur le Ghana qui part favori. La position d’outsider lui réussit bien jusque-là. Il n’est donc pas exclu que le Cameroun vienne finalement à bout du Ghana au terme d’un match qui s’annonce difficile », explique-t-on.

En tout état de cause, « on ne fait plus de calcul à ce niveau de compétition. Si les Lions indomptables restent humbles et vigilants en favorisant l’esprit d’équipe, ils peuvent se qualifier pour la finale », estiment des supporters rencontrés jeudi à Douala.

A en croire des commerçants, « les gadgets se vendent mieux depuis la qualification pour les quarts de finale. La victoire face au Sénégal, favori des bookmakers, a encore dopé le marché, on s’en sort plutôt bien ».

A titre de comparaison, « je peux faire les recettes de 40 000 francs CFA par jours depuis la semaine dernière, alors qu’avant le début de la CAN et durant toute la phase des poules, je pouvais rarement atteindre 15 000 francs CFA de vente de gadgets par jour », reconnait des commerçants.

Même les médias qui se montraient trop critiques vis-à-vis des choix du sélectionneur Hugo Broos ont dû quelque peu apporté de l’eau à leur moulin, signe que cette équipe « sans star mais qui privilégie l’esprit du groupe » a conquis les cœurs des millions de Camerounais qui espèrent voir la belle aventure se poursuivre.

© CAMERPOST avec © APA