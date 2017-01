Cameroun – CAN 2017 : Encore un duel pour les Lions indomptables

PARTAGES

Cameroun/Ghana est l’un des chocs des ½ finales. Une rencontre qui s’annonce riche en spectacle. Le coup d’envoi sera donné le jeudi 2 février à Franceville.

Les black stars du Ghana rejoignent les lions indomptables du Cameroun en ½ finale de la Can 2017. Ils ont pris le dessus en ¼ de finale (2-1) sur la République démocratique du Congo (RDC). Camerounais et ghanéens se retrouvent à ce stade de la compétition pour la deuxième fois en neuf années. Deux vieux clients pour d’anciennes querelles…

Les lions indomptables devront encore une fois puiser dans leurs réserves, et cravacher dur ! Peut-être davantage que lors des ¼ de finale. Les sénégalais étaient revanchards, au souvenir de la finale perdue devant les mêmes camerounais, lors de la Can 2002 au Mali. Idem pour les Panthères noires du Gabon, lors de la dernière et oh ! combien déterminante troisième journée du premier tour. Ces deux premiers obstacles, les camerounais les ont bravés avec succès. Ils se sont qualifiés pour les ¼ de finale, et plus tard pour les ½ finales.

La sélection ghanéenne est dans le même état d’esprit, que les Gabon et Sénégal. Elle semble d’ailleurs plus motivée. En effet les black stars ont deux objectifs. Le premier est de vaincre et éliminer les lions indomptables. Les black stars prendraient leur revanche. Le Ghana avait en effet été écarté de sa Can en 2008 par le …Cameroun (0-1). C’était le 7 février à Accra, la …capitale politique ! une pilule amère et difficile à avaler. Tel est le premier défi à relever.

Selon les propos de Yussif Basigi, sélectionneur de l’équipe nationale féminine du Ghana, « les camerounais avaient envoyé les ghanéens très tôt au lit en 2008. Nous allons leur faire la même chose ». Le technicien ghanéen le jurait avant la rencontre des1/2 finales de la Can féminine 2016, entre les… lionnes et les black starlets. Au final les camerounaises l’avaient emporté (1-0). L’objectif n’a donc pas été atteint par les dames ! Le second objectif ghanéen est donc connu. Il est justement de venger les dames. Une double motivation donc pour l’équipe de Gyan Asamoah André Ayew. Les deux hommes sont les rescapés de la Can 2008.

La trente unième édition de la Can senior de football n’est vraiment pas de tout repos pour les lions indomptables. Une édition parsemée d’embuches pour le sélectionneur Hugo Broos et les siens. Ils n’auront véritablement pas eu la tâche facile, entre retrouvailles houleuses et sentiments de revanche. Avec trois grands duels depuis le début de la Can 2017, le Cameroun se présente vraiment comme la sélection à éliminer impérativement. Au-delà des trois duels sus-évoqués toutes les sorties des lions indomptables sont assimilées à de petites finales. Pas vraiment facile pour Hugo Broos, obligé de présenter un onze entrant totalement remanié à chaque sortie.

© CAMERPOST par Olivier Ndema Epo