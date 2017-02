Cameroun – CAN 2017 : début mardi de la caravane nationale de présentation du trophée

Le ministre camerounais en charge des Sports et de l’Education physique (MINSEP), Bidoung Mkpatt, a publié lundi le programme de la tournée de présentation populaire du trophée de la Confédération africaine de football (CAF), « remporté de haute lutte » le 5 février dernier par les Lions indomptables à l’occasion de la 31ème Coupe d’Afrique des nations (CAN) disputée au Gabon.

Ce périple, qui démarre mardi « sur très hautes instructions du président de la République » Paul Biya, connaîtra sa première escale dans la région de l’Ouest pour s’achever le 3 mars par le Sud.

Selon Bidoung Mkpatt, la caravane devrait comporter les héros de Libreville pouvant éventuellement être libérés par leurs clubs sollicités, les membres de l’encadrement technique, administratif et médical, les responsables du MINSEP et de la fédération nationale de la discipline (FECAFOOT).

La tournée projetée dont l’organisation relève de la responsabilité des gouverneurs de régions, présidents de comités locaux, a pour objectif, selon ce membre du gouvernement, de permettre à tous les Camerounais des 10 régions de s’approprier et de communier avec le trophée de la CAN « Gabon 2017 » remporté grâce au « Fighting spirit », au patriotisme et au sens de l’honneur des « Lions indomptables ».

Cette caravane célèbrera aussi, ajoute Bidoung Mkpatt, « dans une approche de partage et de proximité, la victoire mémorable d’une équipe de Camerounais patriotes, sans distinction d’origine, de religion et de classe sociale, solidaires et unis autour d’un objectif commun qui était la victoire finale pour l’honneur de la patrie ».

