Cameroun – Can 2017 : Des débordements qui interpellent après la victoire des Lions indomptables

PARTAGES

La participation et la victoire du Cameroun à la trente unième Coupe d’Afrique des Nations (Can), ont donné lieu à des actes irresponsables au pays.

« Le football est une véritable drogue », dit-on souvent. La réaction des camerounais pendant la Can l’a encore démontré. Les victoires camerounaises ont chaque fois donné lieu à une grande joie au pays. Les manifestations sont telles que des appels à la modération sont lancés via des médias publics.

La progression des lions indomptables au cours de la compétition, était chaque fois une surprise pour nombre de camerounais. Ils n’étaient en effet pas nombreux qui s’attendaient à une qualification du Cameroun pour le second tour. Les qualifications pour les ¼, ½ et finale ont pratiquement amené les foules à manifester bruyamment. Dans la rue l’on avait droit à des danses et cris stridents. Hommes et femmes s’en donnaient à cœur joie, sans retenue. La pudeur était la chose la moins partagée à ces moments-là. L’on entendait alors des propos choquants et indécents. Les matchs du Cameroun étaient assimilés à des… ébats sexuels entre les lions indomptables et leurs adversaires. Le comble de l’horreur est que tout ceci se déroulait en présence d’enfants en bas âge. Ils étaient tout aussi nombreux, ceux des camerounais qui se dépouillaient de leurs vêtements en public.

La Coupe d’Afrique des Nations de football a entrainé des pertes importantes en biens matériels. Des cas de vol ont été signalés. De nombreux véhicules ont été endommagés ou emportés lors des scènes de joie consécutives aux victoires des lions indomptables. Des accidents de la circulation et des cas de décès ont été enregistrés çà et là. L’on ne saurait oublier les attitudes désinvoltes adoptées sur la chaussée après chaque prestation des lions indomptables. C’étaient des véhicules lancés à une vitesse vertigineuse, souvent en état de surcharge. Les scènes de joie étaient également le fait de ces fêtards assis au-dessus de véhicules en marche, et ces conducteurs de moto exécutant des cabrioles sur la chaussée. Le fait le plus insolite mais aussi le plus inquiétant, était le risque de déperdition scolaire. L’on a aperçu des élèves et écoliers en tenue de classe et dans la rue, à des heures indues. Une situation défavorable à la bonne conduite des études.

Quelques clichés d’attitudes à risque de camerounais | © CAMERPOST / Olivier Ndema Epo

Les débordements ci-dessus évoqués avaient été également observés lors de la Can 2008. Les lions indomptables y avaient atteint la finale, battus pour la seconde fois par les pharaons égyptiens. Les éditions 2000 et 2002 s’inscrivent dans la même logique. Une réflexion s’impose au Cameroun quant aux moyens de contrôler les fans des lions indomptables lors de compétitions majeures.

© CAMERPOST par Olivier Ndema Epo