Cameroun – Can 2017 : Choupo Moting affirme son soutien aux Lions indomptables

L’attaquant camerounais, qui sera absent au Gabon, s’est exprimé à ses coéquipiers et à ses compatriotes sur un réseau social.

Nouvelle sortie d’Eric Maxime Choupo Moting. Après avoir décliné à la pré-convocation d’Hugo Bross en vue de la Can au Gabon, dans une lettre adressée à la fédération camerounaise de football (Fecafoot), l’attaquant des lions s’est exprimé à ses supporters sur son compte instagram. « Vous êtes surement informés que je ne fais pas partie des 23 valeureux lions sélectionnés pour aller représenter notre chère patrie le Cameroun à la Can 2017au Gabon » rappelle t-il.

Le lion indomptable s’est dit particulièrement marqué par l’attention des autorités sportives pour essayer de lui faire changer d’avis. « Après avoir transmis ma décision de refus par écrit à notre fédération la Fécafoot, ses hauts responsables ainsi que ceux du ministère des sports ont pris la peine d’entrer en contact avec mon agent et moi, et ont fait beaucoup d’efforts à me ramener sur ma décision. Et ceci m’a beaucoup honoré. » L’attaquant camerounais, a failli rejoindre le groupe avant de finalement rester sur sa décision parce que n’étant pas totalement à point. « Ils ont réussi à apaiser mon mal c’est-à-dire les raisons personnelles de ma défection. Si bien que j’étais presque prêt à venir retrouver mes coéquipiers en stage à Yaoundé. Ce qui m’a fait ne pas revenir sur ma décision c’est que je ne me sentais pas moralement et psychologiquement à 100%… j’ai préféré avec tristesse laisser la place à mes coéquipiers en stage qui se sentent physiquement, moralement et psychologiquement plus forts que moi. »

Choupo Moting a tenu à soutenir ses coéquipiers lors de la campagne gabonaise. « je suis de tout cœur avec mes coéquipiers et je vous souhaite une très belle Can ». Sur son absence avec les lions indomptables pour cette 31ème édition de la coupe d’Afrique des nations (14 janvier au 05 février), la presse allemande a parlé de démission du camerounais de la sélection nationale. L’attaquant de Shalke 04 a reprécisé sa situation. « Je n’ai jamais démissionné de notre équipe nationale… reste lion indomptable. »

