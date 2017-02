Cameroun – CAN 2017 : Le chef de l’État, Paul Biya, aux côtés des Lions indomptables

Une prime d’encouragement de 100 millions de F octroyée à la sélection nationale avant la finale.

Le président de la République, Paul Biya, a toujours été le premier supporter des Lions indomptables. Il l’a encore prouvé en dépêchant à Libreville, un émissaire spécial, en la personne de Dieudonné Samba. Le conseiller spécial à la présidence de la République n’est pas venu les mains vides puisqu’il a remis à l’équipe une prime pour saluer leur parcours surprenant à la 31e CAN. Ces 100 millions de F n’ont rien à voir avec les primes arrêtées avant la compétition et sont exempts de la coupe des 11% de taxes prévues par la réglementation. Un geste particulièrement apprécié par les joueurs et le staff qui ont salué la sollicitude constante du premier sportif camerounais.

Mais le soutien du chef de l’Etat ne se résume pas seulement à un appui financier. En effet, au cours d’une réunion hier avant la finale, le ministre des Sports et de l’Education physique, Bidoung Mkpatt, a transmis aux joueurs les félicitations et les encouragements de Paul Biya « qui suit de très près les Lions indomptables et leurs prestations élogieuses à la CAN ». Le Sénat, l’Assemblée nationale ou encore le gouvernement se sont associés aux encouragements du chef de l’Etat.

Source : © Cameroon Tribune

Par Josiane R. MATIA