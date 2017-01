Cameroun – Can 2017 : 2ème match test pour les lions indomptables mardi

Les lions indomptables affrontent en amical la sélection nationale zimbabwéenne, mardi à Yaoundé dans le cadre de leur préparation.

Plus que 7 jours avant le début de la 31ème coupe d’Afrique des nations de football. Les lions indomptables, après leur victoire contre les léopards de la RDC 2-0 ont rallié la Guinée Equatoriale pour une mise au vert. Les hommes d’Hugo Broos y ont effectué 4 jours de stage au rythme de 2séances d’entrainements par jour. Ils regagnent le pays ce soir.

Benjamin Moukandjo et ses coéquipiers, au repos, redescendent dans l’arène mardi 10 janvier. Les lions vont cette fois s’opposer à l’équipe nationale du Zimbabwé, au stade Omnisport de Yaoundé. Le dernier match d’évaluation avant de prendre la direction du Gabon.

« Le public sportif et tous les groupes organisés des supporters des lions indomptables à assister à cette rencontre de communion et de soutien à l’équipe nationale du Cameroun avant son départ pour le Gabon. » invite Bidoung MPKWATT, ministre de sports et de l’éducation physique dans un communiqué signé le 06 janvier.

On se souvient que c’est dans un stade Omnisport pratiquement vide que la bande à Vincent Aboubakar a affronté la République Démocratique du Congo. On espère que le public camerounais répondra favorablement à l’appel du MINSEP. Surtout que pour une équipe qui ne suscite plus autant d’engouement l’entrée du stade est une nouvelle fois payante.

