Cameroun – CAN 2017 : Les 23 lions d’ Hugo Bross sans Chedjou et Bédimo

L’entraineur national a donné les noms des 23 lions qui participeront à la grande messe du football africain au Gabon, mercredi 4 janvier lors d’une conférence de presse à Yaoundé. Le technicien belge a décidé de se passer de certains cadres.

Le patron du banc de touche des lions indomptables a finalement dévoilé les 23 joueurs qui joueront la 31ème édition de la coupe d’Afrique des nations au Gabon. Hugo Bross contre toute attente a laissé sur le carreau Aurélien Chedjou, Henri Bédimo et Anatole Abang. Dans cette liste on note la présence de 2 locaux à savoir Franck Boya (Apejes de Mfou), et Georges Mbokwe (Coton Sport de Garoua).

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga

Liste des joueurs sélectionnés :

Gardiens de but :

Fabrice Ondoa (FC Séville, Espagne)

Jules Goda (AC Ajaccio, France)

Georges Mbokwe (Coton Sport de Garoua)

Défenseurs:

Nicolas Nkoulou (Lyon, France)

Ambroise Oyongo (Impact Montréal, Canada)

Mohamed Djeitei (Nastic Tarragone, Espagne)

Fai Collins (Standard Liège, Belgique)

Michael Ngadeu Ngadjui (Slavia Prague, République tchèque)

Adolphe Teikeu (Sochaux, France)

Jonathan Ngwem (FC Progresso, Angola)

Ernest Mabouka (MSK Zilina, Slovaquie)

Milieux de terrain:

Georges Mandjeck (Metz, France)

Arnaud Djoum (Heart of Midlothian, Ecosse)

Franck Boya (Apejes)

Sébastien Siani

Attaquants:

Vincent Aboubakar (Besiktas, Turquie)

Benjamin Moukandjo (Lorient, France)

Jacques Zoua (Kaiserslautern, Allemagne)

Edgar Salli (Saint-Gall, Suisse)

Karl Toko-Ekambi (Angers, France)

Clinton Njie (Marseille, France)

Robert Ndip Tambe (Spartak Trnava, Slovaquie)

Christian Bassogog (Aalborg, Danemark)

Réactions :

Hugo Bross : « on saura dans 4 semaines si c’est la meilleure équipe ou pas »

« Prendre des décisions comme j’ai dû faire ces derniers jours, c’est la partie la plus difficile pour un coach. Vous avez beaucoup d’options et vous devez choisir la meilleure. Quand est ce qu’on saura que c’est la meilleure ? C’est dans 4 semaines. Pas avant. Je sais bien que quand on fait des choix, il y a toujours ceux qui sont d’accords et d’autres pas. C’est une évidence. Ce que je demande, c’est que vous respectiez mes choix. Je ne vous demande pas d’être d’accords mais je vous demande de jouer le jeu correctement. C’est tout ce que je demande. Je n’ai aucun problème quand on critique mes choix. Mais j’ai un problème quand on ne le fait pas de manière correcte. »

Le patron du banc de touche a essayé de donner une explication aux nombreuses défections enregistrées lors de la présélection.

« Vous savez le problème qu’on a ici (cameroun ndlr) c’est celui de tous les pays africains. Dans tous les pays africains il y a des joueurs qui préfèrent rester dans leur club. Ca n’a rien avoir ni avec le coach encore moins le pays. C’est parfois la menace et la pression qu’on met sur le joueur pour ne pas aller à la Can. Parce que pendant un mois, il n’est pas dans son club. Prenons l’exemple d’André Onana. Depuis 2 mois il est titulaire à l’Ajax parce que le premier gardien est allé à Barcelone. Qu’est-ce qu’Ajax a fait ? L’Ajax a pris le gardien de l’équipe nationale Hollandaise. Même si je ne suis pas d’accord qu’Onana ne soit pas là, je peux comprendre que ce jeune joueur veuille défendre ses intérêts. Donc c’est un phénomène qu’on doit vivre maintenant…Est-ce qu’on ne doit peut-être pas revoir la période où on joue la Can ? Parce que ça c’est la raison. Parce qu’en plus le mois de janvier c’est la période de transfert en Europe. C’est très facile pour une équipe de prendre un autre joueur quand l’un est parti pour un mois. »

L’entraineur des lions indomptables s’est également exprimé sur le cas Franck Kom. Le joueur de la Bundesliga 2 s’est retrouvé dans la tanière sans avoir été convoqué.

« Franck Kom n’était pas convoqué. Franck a pensé que comme il était à la présélection, il devait être là le 2 janvier. Mais on n’a jamais convoqué Franck pour être ici (en stage à Yaoundé. Ndlr). Jamais. Pour moi ça été une grande surprise de le voir à l’Hôtel. Et je lui ai demandé ce qui se passe ? Il y a eu un malentendu. »

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga

ADOLPHE TEIKEU : « on espère faire une bonne Can »

Le défenseur central des lions indomptables, retenu dans la liste des 23 d’Hugo Bross, va disputer sa première coupe d’Afrique des nations.

« L’important ce n’est pas d’être retenu. Il faut en plus faire une bonne compétition et de pouvoir mener le pays le plus loin possible. Le football ne se joue pas seul. Je pense que c’est avec les coéquipiers, le staf technique et tout le peuple camerounais qu’on pourra avancer. Le moral doit toujours être haut. On garde espoir, on travaille et on espère faire une bonne Can. L’ambiance est très chaleureuse. »

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga