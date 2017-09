Cameroun : Camtel sommé par le Minpostel de suspendre son partenariat commercial avec Vodafone

Les abonnés de Vodafone ont connu quelques perturbations avec leur connexion Internet ce week-end. L’entreprise a d’ailleurs envoyé un SMS à ses abonnés pour signaler ce bref problème.

« Cher client, le service Internet est momentanément suspendu suite aux perturbations sur le réseau. L’équipe technique travaille à le rétablir. Merci pour la patience », écrit Vodafone à ses abonnés le vendredi 08 septembre 2017. Quelques heures plus tard, le week-end, un autre message plus rassurant est envoyé par le fournisseur d’accès Internet aux abonnés : « Cher client, le service Internet est 100% disponible à Douala et Yaoundé. Nous restons mobilisés pour offrir la qualité 4G LTE de Vodafone. Merci de la confiance ».

Pour avoir une idée des raisons de ces « perturbations sur le réseau », TIC Mag a appris selon des sources crédibles auprès de l’ART que cette situation est le résultat de la rupture du partenariat commercial liant l’opérateur historique Camtel à Vodafone et de l’arrêt de toute collaboration commerciale entre Camtel et Vodafone. Ceci sur instructions du ministère des Postes et Télécommunications (Minpostel) qui considère Afrimax (société ayant racheté Northwave SARL, détentrice d’une licence télécoms) comme une société évoluant en marge de la réglementation nationale.

Le partenariat avec Camtel officiellement présenté au public en juillet 2017 stipulait que Vodafone Cameroon utilisera les infrastructures existantes de CAMTEL qui couvrent 100% les deux villes – Douala et Yaoundé et permettra à Vodafone Cameroon d’étendre sa couverture géographique sur l’ensemble du pays.

Northwave – AFRIMAX, le problème

En effet, l’on apprend que cette décision du Minpostel est motivée par le fait qu’en cédant l’intégralité de son capital à Afrimax, Northwave SARL a renoncé à son statut d’opérateur télécoms licencié. Car dans la licence de Northwave SARL, il est clairement indiqué que sa licence est personnelle, incessible et ne confère aucun droit d’exclusivité. Une exigence d’ailleurs prévue dans l’article 30 du décret n°2017/2580/PM du 06 avril 2017 fixant les modalités d’établissement et/ou d’exploitation des réseaux et des fournitures des services de communication électroniques soumis au régime de l’autorisation. Il n’est donc pas prévu une quelconque cession de cette licence à un autre opérateur. Ce qu’aurait fait Northwave à Afrimax. D’où la source du problème.

Lire sur : TIC MAG