Cameroun : CAMTEL annonce la fin des études de câble sous-marin avec le Brésil

La Cameroon Telecommunications (CAMTEL, entreprise publique) a annoncé, jeudi, la fin les études des fonds marins entre la côte de Kribi et celle de Fortaleza (Brésil), dans le cadre du projet de construction d’un câble sous-marin à fibre optique entre les deux pays d’un coût de 280 milliards de FCFA.

Dans un communiqué rendu public, l’opérateur indique que navire « Ridley Thomas », qui effectuait lesdites études, a collecté d’importantes données sur le tracé prévisionnel sur le linéaire de 6000 kilomètres à travers l’Océan atlantique, convenu pour la pose du câble sous-marin encore appelé South Atlantic Inter Link (SAIL).

Désormais, a-t-on encore appris, les experts et ingénieurs devront procéder à l’exploitation de ces informations capitales pour la phase de pose effective de ce câble, des éléments qui permettront notamment d’arrêter l’itinéraire traversant l’océan Atlantique, les protections à mettre en œuvre et de définir les caractéristiques des câbles en vue de leur fabrication.

C’est en juillet dernier, qu’avait été lancé le projet SAIL, né d’un consortium entre le Cameroun et la China United Telecommunications Corporation (China Unicom), grâce à un prêt de l’Etat du Cameroun auprès d’Eximbank China et qui sera réalisé par l’opérateur Huawei Technologies.

Cette infrastructure, appelée à entrer en service au 4ème trimestre 2018, sera, selon la CAMTEL, « le premier système de câble sous-marin à fibre optique à connecter directement l’Afrique et l’Amérique du sud ».

SAIL devra aussi assurer la sécurisation de la desserte à l’international, à travers la mise en place d’une nouvelle route transocéanique, et disposer de transmissions de données de grande capacité et à grande vitesse estimées à 32 Tbit/s, entre l’Afrique et le continent américain.

Depuis Fortaleza, le câble, doté d’un système « des plus avancés dans le domaine des télécommunications sous-marines », pourra être interconnecté à d’autres systèmes de câbles, avec des prolongements éventuels jusqu’aux Etats-Unis, et, à partir de Kribi, permettre des prolongements d’une part vers le réseau national camerounais, et d’autre part vers des pays voisins ou d’autres systèmes de câbles.

Selon les données de la CAMTEL, le Cameroun, au 1er août 2016 et en dehors de l’accès satellitaire et du réseau backbone national pour les pays frontaliers, disposait déjà de 3 systèmes de transmission de données mis en service en avril 2002, en juillet 2015 et en janvier 2016.

© CAMERPOST avec © APA