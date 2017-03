Cameroun : La CAMAIR-CO acquiert deux nouveaux avions

La Compagnie nationale de transport aérien du Cameroun (CAMAIR-CO) vient de renforcer sa flotte à travers l’acquisition de deux avions, a-t-on appris ce mercredi auprès de cette entreprise.

Faisant le point du plan de relance de la société adopté l’année dernière sur conseil d’un cabinet américain Boeing consulting, le directeur général de CAMAIR-CO, Ernest Dikoum, a notamment déclaré : « nous venons d’acquérir les deux avions qui étaient en location depuis cinq ans ».

Avec ces nouvelles acquisitions, la CAMAIR-CO dispose désormais de cinq aéronefs comme propriété de l’entreprise, ce qui devrait amener cette compagnie à améliorer les dessertes internes et externes.

« Le niveau d’équipement est en train d’évoluer. Nous allons remettre certains équipements à niveau. Il faut qu’on arrive à résoudre le problème par les racines et non par le feuillage », a déclaré le directeur général.

L’achat de ces avions découle de l’application progressive du plan de relance, puisque sur 60 milliards de FCFA attendus pour remettre la compagnie à flot, 30 milliards de FCFA ont déjà été débloqués sur initiative d’un pool bancaire.

En ce qui concerne les destinations, CAMAIR-CO va cibler vingt-trois villes dont huit destinations domestiques (Bafoussam, Bamenda, Yaoundé, Douala, Bertoua, Ngaoundéré, Maroua, et Garoua) quatre au niveau intercontinental (Bruxelles, Paris, Washington, et Londres) et onze sur le plan régional (Abidjan, Bamako, Bangui, Cotonou, Johannesburg, Kinshasa, Libreville, Ndjamena et Lagos).

Selon le cabinet Boeing, « sur une période de sept ans, nous proposons que la compagnie acquière douze avions passagers, un avion-cargo et deux turbo propulseurs 777 200 ER, de manière intérimaire en attendant l’entrée du Boeing 787 au cours de la troisième et de la quatrième année », a expliqué Michael Bangue-Tandet, directeur des ventes de Boeing.

