Cameroun : Cabral Libii le leader du mouvement 11 millions d’inscrits sur les listes électorales est accusé d’absence irrégulière par le recteur de l’Université de Yaoundé II

Alors qu’il est en campagne dans la partie septentrionale du pays, le leader du mouvement 11 millions d’inscrits sur les listes électorales est accusé d’absence irrégulière. Le recteur de l’université de Yaoundé II le professeur Adolphe Minkoa She autorisé la publication d’un communiqué qui demande à Cabral Libbii de rejoindre son poste « faute de quoi il sera considéré comme démissionnaire ».

Le Communiqué signé par le Secrétaire Général souligne en substance que Cabarl Libii est absent de son poste depuis le 1er aout 2017. Une affirmation qui serait erronée selon Cabral.

Voici la réaction du concerné

« Démis de ma fonction de Directeur Adjoint de Radio campus uy2 le mercredi 27 juillet 2017 et affecté comme cadre d’appui dans les services du Conseiller Technique, c’est avec empressement que j’ai effectivement pris service auprès de mon nouveau patron dès le lendemain, le jeudi 28 juillet 2017.

A l’occasion le Pr Medjo Eko Robert m’a accueilli en toute cordialité et a regretté de ne disposer d’espace de travail à offrir à son unique cadre d’appui (ses services ne disposant comme locaux que son bureau à lui et d’un petit espace faisant office de secrétariat). Néanmoins nous avons convenu, en attendant que le problème des locaux ne soit résolu, que nous travaillerions par mandat et que je n’avais qu’à venir “errer” au campus quotidiennement afin éventuellement de recevoir les instructions ou des dossiers. Dès le 27 juillet, les premières instructions que j’ai reçues portaient sur une collecte d’informations et des suggestions à formuler relativement aux JOAP.

Je devais rendre la copie une semaine plus tard. Le jeudi 3 août 2017 j’ai effectivement rendu compte au travers d’une note signée et transmise en bonne et due forme. Mon patron en ayant pris connaissance de la note, m’a convoqué pour une réunion de débriefing. Après quoi il m’a confié deux nouveaux mandats assortis de délais pour le compte rendu. Le vendredi 4 août 2017 j’ai joyeusement erré au campus devant témoins. J’ai sereinement entrepris le voyage du grand-nord le samedi 5 août 2017. Un communiqué faisant état de mon absentéisme depuis le 1er août 2017, est signé par Mme le Secrétaire Général le 10 août 2017, deux jours avant la “fermeture des portes” de l’université pour un congé annuel devant s’étendre du 12 août au 03 septembre 2017.

L’erreur est humaine…

Chers compatriotes, restons concentrés sur l’objectif “au moins 11 millions d’inscrits” au 31 août 2017. A la faveur du congé annuel qui est institué dans mon lieu de travail, je ponctuerai les jours qui nous séparent du 31 août 2017 de plusieurs autres “descentes” dans plusieurs autres localités du pays. Ruez-vous vers les 360 antennes ELECAM du pays.

Préparez-vous à prendre d’assaut le parlement et les mairies. La question présidentielle, je m’en occupe. Grâce à notre détermination et à notre tolérance, les rangs du sursaut citoyen ne cessent de grossir. Il y aura un avant et un après 2018 au Cameroun… ».

En Rappel

Cabral Libii a été limogé de son poste de Directeur Adjoint de la radio Campus le 27 juillet 2017. Un cate du nouveau recteur Adoplhe Minkoa She. Suite à ce limogeage le jeune homme avait été affecté au service du Conseiller technique de l’université de Yaoundé II, comme cadre d’appui.

