Cameroun : Brenda Biya s’excuse d’avoir pris aux Etats Unis un taxi pour 200.000 FCFA

La fille du chef de l’Etat camerounais, Brenda Biya, s’est excusée sur les réseaux sociaux d’avoir « choqué les gens » en révélant qu’une course en taxi lui avait coûté 400 dollars (environ 200.000 FCFA) aux Etats-Unis.

« L’erreur que j’ai faite, c’est d’avoir dit le montant et c’est pas comme si c’était volontaire, et ce qui me fait mal c’est qu’il y a des gens qui souffrent et j’en suis consciente, mais en aucun cas je ne m’excuserai d’avoir fait quelque chose d’aussi banal que prendre le taxi pour rentrer chez moi. J’ai le droit de vivre. Je me suis excusée sur snap après avoir choqué des gens, mais je fais beaucoup moins que dans d’autres familles présidentielles », a écrit la fille de Paul Biya.

Brenda a récemment diffusée une vidéo dans laquelle elle se disait victime de racisme aux Etats-Unis, affirmant par ailleurs que la course en taxi entre sa résidence de Beverly Hills et son université de Californie (UC Irvine), soit une distance de 64 kilomètres, lui coûtait 400 dollars.

TÉMOIGNAGE | Anastasie Brenda Biya victime de racisme aux USA https://t.co/sF1XaKCxLD — Jean-Marc Soboth (@JeanMarcSoboth) 31 Janvier 2016

Cet aveu a enflammé les médias camerounais à capitaux privés, qui ont bruyamment dénoncé le train de vie de la jeune fille qui ne se déplace qu’en luxueuse limousine de location, aux frais du contribuable de son pays.

© CAMERPOST avec © APA