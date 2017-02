Cameroun – Braconnage en mer : Deux bateaux de pêcheurs nigérians pris dans un flagrant délit

PARTAGES

Les pêcheurs ont été appréhendés dans les eaux territoriales du Cameroun sans autorisation. Les infortunés tombent sous le coup de la loi en matière droit de la mer.

Les deux chalutiers appréhendés ont été arrimés au port de pêche de Douala, en attendant que les enquêtes aboutissent. Ils ont été saisis grâce à une filature de la marine nationale, partie de la Sanaga dans la nuit du 31 janvier dernier pour le Littoral. Un responsable de la marine déclare que le guet-apens a abouti grâce un matériel électronique qui détecte les engins illégaux.

Une activité interdite

Interrogé, l’un des responsables des bateaux nigérians est vite passé aux aveux complet étant bien conscient que les peines de répression des infractions en matière des eaux et forêts est sévère. Au Cameroun, c’est d’après la loi N°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de faune et de la pêche, qu’ils seront fixés sur leurs peines.

Un armateur camerounais évalue déjà la peine moyenne qui sera infligée à ceux-ci bien que les lois varient d’un pays à un autre. Il dit avoir payé plus 30 millions de francs CFA lorsque son bateau avait seulement dérouté et pénétré dans les eaux guinéennes. Un autre avoue avoir l’autorisation de pêcher dans les eaux gabonaises mais, le contrôle après l’avoir appréhendé, l’a obligé à payer la somme de 120 millions de nos francs. Son engin était accusé d’avoir franchi une zone d’exploitation pétrolière.

Le droit de la mer

L’exploitation illicite des ressources maritimes est étroitement liée à la piraterie maritime. Un phénomène qui menace la navigation internationale, la sécurité et le développement économique des pays situés à la côte. En inaugurant en septembre 2014 à Yaoundé, le Centre international de Coordination pour la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée, le Cameroun prenait la mesure du problème de la piraterie maritime. La dernière attaque de pirates sur la côte du pays remonte à mars 2011.

Au Cameroun, la loi de 1994 prévoit dans son article 4 que « la pêche ou pêcherie désigne, au sens de la présente loi, la capture ou le ramassage des ressources halieutiques ou tout autre activité pouvant conduire à la capture, ou au ramassage desdites ressources, y compris l’aménagement et la mise en valeur des milieux aquatiques, en vue de la protection d’espèces animales par la maîtrise total ou partielle de leur cycle biologique ».

Le coup de filet tombe donc moins d’une semaine, après le don par la Chine, d’un navire de transport et de débarquement d’une longueur de 28 mètres et de 5,70 mètres de large à la marine nationale camerounaise. Destiné à des missions opérationnelles de transport en logistique, ravitaillement en vivre, des minutions et de matériel de sauvetage en haute mer, ledit navire est aussi doté d’un GPS, d’un radar, de deux moteurs, et de deux mitrailleuses alimentées par deux groupes électrogènes. Visiblement un engin de seconde génération devant accroitre la capacité du Cameroun en matière de surveillance et d’intervention dans ses eaux maritimes, sillonnées par des pirates qui essaiment les côtes du Golfe de Guinée.

© CAMERPOST par Augustin TACHAM