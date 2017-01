Cameroun : Boko Haram fait perdre plus de 160 millions de francs dans l’Extrême-Nord

Jadis, connus comme pôle d’attraction des touristes, le parc de Waza, les pics de Mindif, les monts Mandara entre autres ne sont plus aussi courus. La principale cause est le climat d’insécurité imposé par la secte islamiste Boko Haram.

Moins en moins de touristes

Comparativement à l‘année 2015, c’est un solde négatif de 162 millions de FCFA. Au mois d’octobre dernier, les chiffres établissaient 63 614, le nombre d’arrivées, des mordus de la nature sauvage du nord Cameroun. Pour les séjours dans les établissements hôteliers, les responsables ont noté, 48 350 personnes ayant passés au moins une nuit. Les gains fixés à seulement un demi-milliard de nos francs.

Pour comprendre, ce déclin, les responsables non seulement des administrations mais aussi du secteur hôtelier et touristique, pointent un doigt accusateur sur la secte islamiste Boko Haram qui sévit par ses attaques dans les localités frontalières du Nigéria, qui abritent d’importants sites de touristes. En effet, selon ces responsables du ministère du tourisme et des Loisirs de l’Extrême nord du Cameroun, c’est depuis 2013, date des premiers actes terroristes que les touristes ont commencé à se raréfier. L’année 2015 a connu un pic de désertion à cause non seulement des attaques mais aussi, des enlèvements des étrangers notamment contre demande de rançon.

Ampleur de la piraterie

En début d’année 2016, le ministre de la communication et porte parole du gouvernement Issa Tchiroma Bakary devant la presse a indiqué que les attaques de Boko Haram dans la région de l’Extrême nord du pays ont fait : 1096 civils, 67 militaires et 3 policiers camerounais qui ont perdu la vie. Il a aussi avancé les nombres de 315 incursions, 12 accidents sur mines et 32 attaques suicides attribués au groupe jihadiste. A ces chiffres, on ajoute l’enlève des 9 membres d’une famille de touristes français.

Entre temps, la secte a perdu beaucoup de plumes, mais a entrepris les attaques suicides. Choses qui ont de façon drastiques amenées les touristes à fuir la région de l’Extrême nord du Cameroun.

De l’espoir tout de même

Le déploiement surplace d’un Bataillon d’Intervention Rapide-BIR par l’Etat, a permis de briser l’élan des terroristes qui agissent à présent de façon épisodique est déjà une première victoire. La mise en place par les populations locales des comités de vigilances bien organisés assure une veille permanente. L’action de ces unités locales participe à la sécurisation des touristes. Dans l’une de ses sorties médiatiques, le ministre de la communication, déclarait que, désormais, tous les sites touristiques sont sécurisés, gardés et que les touristes n’ont plus à s’inquiéter.

L’Extrême nord du Cameroun était prioritairement visité par les Européens et notamment français (700 000 par an), avant l’enlèvement de la famille Moulin-Fournier en février 2013. Dans une récente communication, le ministre du tourisme et des Loisirs s’est dit satisfait des visites enregistrées durant la Coupe d’Afrique féminin de football qui s’est déroulée du 19 novembre au 03 décembre dernier dans les villes de Yaoundé et de Buéa dans le Sud-ouest, désormais un autre chancre du tourisme camerounais. En attendant, les chiffres des visites de cette période sportive, l’objectif du gouvernement c’est de conserver, voire dépasser le chiffre d’un million de touristes annuellement dans le pays.

