Cameroun : Bloosat, un opérateur qui va révolutionner la façon de communiquer sur Internet

Du moins c’est ce qu’affirme le Camerounais Paul Fokam, promoteur de Bloosat. Au cours d’une rencontre tenue mercredi le 12 juillet 2017 à Douala, les opérateurs, les journalistes et les autorités administratives ont été renseignés sur les particularités du Bloosat. Evocation avec CAMERPOST.

Couverture totale du Cameroun

« Bloosat fonctionne avec les plaques solaires. Un individu dans un village peut connecter son voisinage sur une distance d’un kilomètre et demi. Bloosat peut permettre aux petites agglomérations de servir des communautés », ont informé les panélistes lors de la cérémonie de présentation dans la cité économique.

Bloosat est un opérateur camerounais qui fournit des solutions et services internet de très haut débit sur toute l’étendue du territoire national et dans la sous-région. Pour offrir une connexion sécurisée et de qualité, Bloosat utilise la technologie par satellite de dernière génération (Hts) en bande passante KA.

Avantages d’une connexion satellitaire à haut débit

« Bloosat est partenaire avec l’un des meilleurs acteurs internationaux expert en communication satellitaire, Konnect Africa via Eutelsat », fait-on savoir. Une connexion internet irrégulière et intermittente est source d’incertitude et peut freiner l’activité économique de manière répétée dans de nombreuses régions y compris dans les zones périurbaines.

« Or, le haut débit par satellite ne dépendant pas d’infrastructures terrestres permet une couverture nationale et représente surtout un intérêt dans les zones éloignées, non desservies par les autres technologies », explique le promoteur pour qui, selon la Banque mondiale, une hausse de 10% de la couverture internet haut débit équivaut en moyenne à un gain de 1,4% de croissance du PIB pour les pays émergents.

L’accès à une connexion satellitaire à haut débit est donc « essentiel et représente plusieurs atouts : accessible partout, abordable, rapide et fiable ». On parle aussi des offres adaptées à tous (pour la maison, les entreprises, les organisations nationales et internationales ainsi que pour les experts du tourisme et de la vente).

© CAMERPOST par Linda