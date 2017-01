Cameroun – Bilan et perspectives économiques 2016-2017 : voici pourquoi le président Paul Biya est optimiste

A la suite du Sommet extraordinaire des chefs d’État de la CEMAC, tenu le 23 décembre 2016, à Yaoundé, l’annonce d’un nouveau recours au FMI, en lieux et places d’une seconde dévaluation du Francs CFA a rendu les milieux d’affaires sceptiques sur la croissance en Afrique centrale en 2017, notamment par l’annonce de l’élargissement de l’assiette fiscale. Tandis que certains craignaient la pire et le retour à l’austérité, dans son discours à la Nation du 31 décembre 2016, le président Paul Biya a plutôt affiché un air radieux d’optimisme, en notant que le Cameroun se porte bien. Pourquoi, et sur quoi compte-t-il pour faire croire aux Camerounais et au Cameroun ?

Durant la seule année 2016, les deux visites effectuées par la directrice générale du FMI à Yaoundé, la première en janvier 2016, et la seconde en décembre 2016 servent de baromètres à la santé économique des pays de la zone CEMAC, en général, et au Cameroun, en particulier. Tenez ! En janvier 2016, Mme Christine Lagarde avait félicité le Cameroun de Paul Biya pour la diversité de son économie tandis que les sources et ressources économiques des autres pays de la CEMAC reposant essentiellement sur le pétrole étaient en chute libre, du fait de la baisse drastique du prix de baril sur le marché mondial depuis une dizaine de mois. Pays essentiellement agricole et tourné vers l’industrie numérique et les services, le Cameroun de Paul Biya faisait office de bon élève avec un taux de croissance rythmé à 4,8 % contre un taux de croissance en décadence de 2,5 % dans la zone CEMAC. Au cours du même séjour de janvier 2016, la directrice générale du FMI invitait le Tchad, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo et la RCA à suivre l’exemple du Cameroun dans la diversification des sources de recettes budgétaires. Est-il besoin de préciser qu’en janvier 2016, le Cameroun affichait une assurance et une garantie de croissance claironnée à hauteur 5 % avant la fin de l’année, loin devant la crise de trésorerie que subissent la Guinée équatoriale et le Tchad, par exemple, tant les piliers de leurs économies reposent à 80 % sur les recettes pétrolières ?

Malgré la guerre coûteuse menée depuis trois ans contre la secte Boko Haram, et nonobstant la chute des prix des matières premières sur le marché international, le Cameroun avait bien débuté l’année 2016, et le pays de Paul Biya entendait positivement l’achever, tant le chef de l’Etat camerounais avait prescrit une rigueur budgétaire et des reformes multiformes qui semblaient porter des fruits. C’est dire que le Cameroun de Paul Biya était sur la bonne pente de son redressement économique, à l’instar du succès enregistré dans l’organisation de la CAN de football féminin de novembre et décembre 2016. Tout allait bien, mais le lourd fardeau de la CEMAC a fini par nous rattraper, englués que nous sommes dans une communauté de destins avec les autres pays-frères de la CEMAC. Lorsqu’il pleut à Malabo, on se mouille forcément à Yaoundé… Le pire que le FMI redoutait est vite arrivé.

En décembre 2016, la BEAC affichait une baisse inquiétante des épargnes courants et des comptes directeurs des pays membres d’une CEMAC qui peinent à sortir des profondeurs abyssales de l’or noir, et/ou qui ne respecte pas la libre circulation des biens et des personnes. Le Cameroun qui était pourtant bien parti en janvier 2016 plonge avec la CEMAC en décembre 2016. Est-ce pour autant qu’il fallait tomber dans le stress de la désolation ? Que non ! Impossible n’est pas Camerounais. Le président Paul Biya sait sur quoi pouvoir compter pour sortir de la mauvaise passe. Il l’a dit le 31 décembre dernier : « L’Etat y pourvoira dans toute la mesure de ses moyens, en comptant sur le dynamisme des populations et l’accompagnement des partenaires au développement. Malgré le poids des dépenses de sécurité, le Gouvernement n’a pas relâché ses efforts pour favoriser la croissance de notre économie. Plusieurs de nos grands projets de première génération sont pratiquement opérationnels ou sur le point d’entrer en service, tels que le port de Kribi, le barrage de Lom Pangar et les centrales de Memve’ele et de Mekin. Pour réduire la fracture énergétique et mettre fin aux délestages, d’autres grands chantiers, comme les centrales de Bini à Warak, Menchum, Song Dong et Nachtigal, vont compléter ce programme. Avec la création de la Société Nationale de Transport d’Electricité, nous entendons régler nos problèmes de transport et de gestion de l’énergie. Le développement de notre réseau routier est également en progrès. Un vaste programme de construction ou de réhabilitation de routes est en cours d’exécution à travers tout le pays. Je ne citerai que les plus remarquables comme les autoroutes Yaoundé/Douala et Nsimalen/Yaoundé dont les travaux avancent normalement, mais aussi les entrées est ou ouest de Douala ainsi que le deuxième pont sur le Wouri. A plus long terme, nous envisageons la création d’un réseau routier et ferroviaire à vocation inter-régionale pour faciliter l’accès à nos gisements miniers et stimuler nos échanges avec les pays voisins. » Ce n’est pas tout. Paul Biya a raison : « Le Cameroun se trouve à la jonction des deux grands ensembles économiques d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale. Pourquoi n’ambitionnerait-il pas de devenir cette plaque tournante à laquelle la géographie le prédispose ? Le développement de notre capacité énergétique et l’extension de notre réseau routier ont pour finalité principale la création des conditions optimales pour l’industrialisation de notre pays. Celle-ci est notre grand défi des prochaines décennies. En même temps, on peut en attendre une confirmation de l’évolution favorable de la situation de l’emploi constatée ces dernières années. A titre d’exemple, jusqu’en octobre 2016, 320 mille nouveaux emplois ont été recensés. Par rapport à l’exercice précédent, ceci représente une augmentation de près de 20 %. Cette performance est à saluer, au vu de la morosité ambiante. Toutefois, nous devons faire mieux. Et pour cela, nous avons l’obligation d’assainir la gestion de l’ensemble des économies de notre sous-région. C’est pour cette raison, que j’ai jugé utile de réunir récemment à Yaoundé, l’ensemble des Chefs d’Etat de la CEMAC. Cette rencontre nous a permis de prendre des mesures destinées à redynamiser la croissance dans notre zone, tout en accélérant l’intégration de nos économies et la libre circulation des biens et des personnes. Le Cameroun fera son devoir à cet effet. Au service de notre aspiration pour l’émergence à l’horizon 2035, nous travaillons continuellement à l’augmentation de notre production agricole, à la transformation industrielle de nos matières premières et à l’expansion de l’économie numérique. Le budget de l’Etat pour l’année 2017 est un juste reflet de cette volonté d’amplifier la dynamique autour de ces secteurs hautement stratégiques. »

Pour ne pas perdre le temps et lutter ainsi contre l’inertie, le budget 2017 du Cameroun évalué à 4373,8 milliards de F est d’ores et déjà exécutable depuis le 3 janvier. Comme quoi, les sentiers de l’émergence ne s’accommodent pas de retards et de lenteurs. Le chef de l’Etat, Paul Biya, fait bien de garder le pied sur l’accélérateur.

Par Louis Deffo Fotso, économiste à Douala