Cameroun : Bientôt une stèle pour les victimes du drame ferroviaire d’Eseka

Comme annoncée par l’Etat camerounais, la stèle commémorative en la mémoire des victimes de l’accident ferroviaire d’Eseka sera sous peu érigée. Pour ce faire, le Ministère des Arts et de la Culture (Minac) vient de tenir une rencontre.

Près d’une soixantaine de maquettes déposées

Il y a quelques jours, en effet, le Ministère des Arts et de la Culture a installé dans leurs fonctions respectives les membres du jury qui vont procéder à la désignation de la maquette du monument commémoratif.

Pour la stèle d’Eseka, près d’une soixantaine de maquettes ont été déposées dans les services du Minac. Les membres du jury devront désormais choisir en fonction des critères définis. Pour le Minac, il est clair que la maquette choisie devra refléter l’immensité et l’intensité de l’émotion que le drame a provoquée le 21 octobre 2016.

En attendant, Eseka reprend vie !

Bien que douloureux et à jamais marqué dans les cœurs, l’accident ferroviaire a été salvateur pour les riverains de la localité en particulier et du Nyong-et Kelle en général. Ils ne sont plus sous le coup des coupures d’électricité.

Une réjouissance partagée par des commerçants très actifs au marché d’Eseka : « Il est clair que le drame qui a coûté la vie à des personnes est un fait qui a marqué l’histoire et surtout celle d’Eseka et du département du Nyong-et-Kelle. Car jamais pareil accident ne s’était produit jadis. En même temps, plus que jamais la localité est prise en considération par les dirigeants car ce département était aux oubliettes. Nous souffrions énormément jusqu’ici ».

Par ailleurs, des habitants attendent toujours leur hôpital de référence. Au-delà du fait qu’Eseka avance peu à peu sur le plan social depuis l’incident du 21 octobre 2016, les habitants continuent de réclamer la construction d’un hôpital de référence.

