Cameroun : Bientôt la 1ère édition Startup Weekend

L’événement est annoncé pour les 23, 24 et 25 juin 2017 à Yaoundé. Capitale politique. Il est organisé par Youth Business Cameroon en partenariat avec la Jeune Chambre Internationale-Cameroun. Il s’agit là d’un événement qui se veut un pôle de promotion de l’entrepreneuriat au pays. Focus sur cette nouveauté avec CAMERPOST.

Les contours du concept « Startup weekend »

Aux dires des initiateurs, les objectifs visés sont : susciter et explorer chez les jeunes, le talent, l’audace et l’esprit d’initiative; Aider les jeunes créateurs à implémenter un maximum de Startups viables ayant un réel impact socio-économique dans les industries clefs du Cameroun; Permettre aux potentiels investisseurs de trouver des projets innovants dans lesquels placer leur argent. Générer de nouveaux emplois au travers de la création effective des startups.

Soutenu par Google for entrepreneurs, Startup weekend est un concept qui a vu le jour en 2007 aux Etats-Unis et qui s’est progressivement répandu dans le monde entier. A ce jour on compte un peu plus de 500 évènements autour du concept qui sont organisés dans différents pays du globe. Il est question de réunir le temps d’un weekend, des personnes de compétences diverses autour d’un panel d’idées et de projets innovants, au service des industries clefs du pays dans lequel est organisé l’évènement Startup Weekend.

Un événement porteur pour l’économie camerounaise

Startup Weekend -Cameroun s’intéresse donc à des projets qui portent sur les secteurs phares de l’économie camerounaise à savoir : l’éducation, l’agriculture, la santé, les médias, l’énergie et la culture. En 54 heures, les participants vont partager des idées, former des équipes, créer des produits et lancer des startups. Aux sorties d’un évènement Startup Weekend, les participants bénéficient d’un suivi et coaching des organisateurs et autres personnes ressources afin de leur permettre de poursuivre leur projet de création de startup.

S’agissant de Youth Business Cameroon, c’est une organisation hybride à but non lucratif qui vise à promouvoir et à soutenir davantage l’entreprenariat des jeunes et des femmes au Cameroun. Elle a été créée en 2006 à Douala. Elle a à son actif plus de 500 jeunes formés en création et gestion d’entreprise à travers l’organisation de multiples Séminaires/Ateliers de formation tant pour des entrepreneurs potentiels que ceux en activité.

