Cameroun : bientôt la 18ème session du concours d’agrégation des sciences juridiques du Cames

Le Cameroun va accueillir du 06 au 15 novembre 2017 la 18ème Session du Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques de de Gestion du Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (Cames). La portée de ce grand rendez-vous avec CAMERPOST.

L’université camerounaise, le parangon en Afrique

Sur les antennes de la Cameroon radio and television (Crtv), le Ministre de l’Enseignement supérieur, Pr Jacques Fame Ndongo, a indiqué que son pays va abriter dans quelques mois le concours d’agrégation en sciences juridiques politiques économiques et de gestion du Cames. Un événement important quand on sait que l’université camerounaise représente un poids lourd en Afrique.

Ce d’autant plus que le Cameroun compte 8 Universités d’Etats, 215 instituts privés d’enseignement, 1 Université inter-état (Cameroun-Congo), 2 Universités virtuelles, 1 zone franche universitaire ; outre cette arithmétique, le Ministre de l’enseignement supérieur évoque le fait que « nous avons des professeurs extrêmement talentueux, des chercheurs mondialement reconnus [qui produisent une vingtaine d’ouvrages scientifiques par mois ], des infrastructures adéquates » autant de choses qui font dire au Pr Jacques Fame que cette université « est de plus en plus le parangon de l’université africaine. »

Mettre l’accent sur l’implémentation de l’assurance qualité

Cette assertion du ministre explique doublement pourquoi 19 ministres de l’enseignement supérieur des pays d’Afrique se retrouvent au Cameroun et la vision qu’ont eus les présidents africains en fondant le Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (Cames). Dans sa mission de galvanisation du génie africain au travers du système Lmd, le Cames a en point de mire de mettre l’accent sur l’implémentation de l’assurance qualité, la professionnalisation et l’employabilité.

