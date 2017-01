Cameroun – Banque : La BICEC confirme des pertes financières de grande ampleur

La Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit (BICEC), qui se présente comme le « premier réseau bancaire » du pays, a confirmé des pertes financières importantes en 2015.

Selon la Banque, ces pertes se sont soldées par un résultat net avant impôt en baisse de -50.8% par rapport à celui de 2014, et par un fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) qui a décru de -63.4% par rapport à décembre de l’année d’avant.

La BICEC) a été victime dernièrement d’importants détournements de fonds, ayant conduit certains de ses hauts dirigeants derrière les barreaux.

La banque vient de publier un rapport d’activités validé par les commissaires aux comptes PricewaterhouseCoopers et ECA – Ernst & Young.

Le rapport fait aussi état d’un recul du produit net bancaire (PNB) de 7,3% conjugué à la hausse des frais de gestion (+7.7%), soit un résultat brut d’exploitation en baisse de 22,7% par rapport à la même période de 2014, et un coefficient d’exploitation s’affichant à 59% contre 50.8% l’année d’avant.

Le coût du risque, pour sa part, a augmenté de +87% pendant la période étudiée précédente, le coût du risque de crédit clientèle s’affichant en hausse de 58% avec des pertes sur fraude pour un montant global de 1,6 milliard FCFA.

Les commissaires aux comptes affirment que la direction générale de la BICEC les a informés, « en février 2016, de la découverte de fraudes significatives relatives à des livraisons de biens ou fournitures de services présumés fictifs qui ont été immobilisés », et dont les corrections déjà identifiées et comptabilisées au titre des exercices antérieurs et qui s’élèvent à 8,6 milliards FCFA, ont eu « pour conséquence la baisse du résultat avant impôt ».

Une investigation exhaustive étant en cours, compte tenu de l’ampleur de la fraude, des déficiences significatives de contrôle interne qu’elle met en évidence et de l’absence d’un inventaire rapproché à la comptabilité, ils avouent n’être pas en mesure de porter une appréciation sur le poste « immobilisations », qui présente à fin décembre 2015 un solde net de 41.848 millions FCFA (hors immobilisations mises en crédit-bail).

La BICEC, détenue à hauteur de 61,22% du capital par le groupe français Banque populaire et caisses d’épargne (BPCE), a été pendant 12 années victime d’un vaste réseau de détournements estimés, selon des sources introduites, à plus de 50 milliards FCFA.

