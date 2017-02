Cameroun : un essai pour barrer la voie au Sida en Afrique

« Le sida en Afrique : et si le pape Benoît XVI avait raison ? » Ainsi s’intitule l’essai du Camerounais Nicolas Betsi. Une œuvre qui explore sous un nouvel angle la lutte contre le sida en Afrique et la manière de sensibiliser les populations. Mis sur le marché en ce début de mois de février 2017, l’essai évoque la pensée du pape Benoît XVI. En 2009, ce dernier mettait sérieusement en doute l’efficacité du préservatif dans la lutte contre le sida. Expert en santé publique et croyant, le docteur Nicolas Betsi s’est posé la question suivante: « en quoi le Saint-Père pouvait-il avoir raison ? »

Voilà pourquoi, dans cet ouvrage étayé d’exemples et de témoignages, fruit de recherches poussées, l’auteur revient sur la propagation du virus en Afrique et dans le monde, sur les tentatives d’éradication menées depuis les années 1980, avant de proposer un axe d’amélioration novateur, basé sur la responsabilisation des individus.

Nicolas Betsi, d’après les recherches de CAMERPOST, est investi dans le développement et la recherche scientifique en Afrique. Le Dr Nicolas Betsi a dirigé pendant plus de dix ans de nombreux programmes de lutte contre le VIH et le sida. Il est depuis 2014 le point focal VIH/Sida, genre et droits humains au sein de l’entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.

En outre, toujours en 2009, au moment où le message du Pape faisait l’objet de tous les débats, 33,3 millions de personnes vivaient avec le virus du sida dans le monde, dont 22,5 millions (67,6 %) en Afrique subsaharienne ; on enregistrait alors 2,6 millions de nouvelles infections, dont 1,8 million (69,2 %) en Afrique subsaharienne ; on comptait 1,8 million de décès des suites du sida, dont 1,3 million (72,2 %) en Afrique subsaharienne. Le taux de prévalence moyen mondial était alors de 0,8 % et de 5 % pour l’Afrique subsaharienne.

