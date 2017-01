Cameroun – Barrage hydroélectrique de la Menchum : 900 milliards de francs pour fournir 485 mégawatts

Le gouvernement camerounais a signé la lettre d’intention dans le projet de la construction de ce barrage afin soutenir l’offre énergétique insuffisante dans le pays.

Le gouvernement camerounais représenté à cette occasion par ENEO, la compagnie nationale de transmission et de distribution de l’électricité a signé avec le consortium britannique Joule Africa chargé de construire le barrage de Katsina-Ala sur le fleuve Menchum, la lettre d’intention de ce projet en fin de semaine dernière. C’est désormais clair, et vont suivre pour ce chantier, les études environnementales et techniques. Dès que cette phase s’achève, place désormais à l’étude des termes de référence du projet puis de la signature du contrat d’achat d’électricité.

Un plus important

Le barrage de katsina est construit sur le cours du fleuve Menchum, une rivière qui avec ses affluents, draine une large surface de la région du nord-ouest du Cameroun. Ce fleuve lui est aussi, un affluent de la Bénoué au Nigéria. Situé à 48 kilomètres de la capitale régionale, Bamenda, la Menchum est à 323 kilomètre de Yaoundé, la capitale camerounaise.

A la fin de sa construction, ce barrage fournira 485 mégawatts pour suppléer le déficit énergétique dans le pays. Une aubaine pour les populations de la région concernée et du pays tout entier. Pour le Directeur général d’ENEO, Joël Nana Kountchou « Le Cameroun a le deuxième potentiel hydroélectrique en Afrique. Ce contrat va se situer dans la droite ligne du développement de notre potentiel de l’hydroélectricité. Il est donc question de la construction d’un barrage de 485 mégawatts dans le nord ouest du Cameroun qui apportera un surplus dans notre offre supplémentaire » a-t-il déclaré.

Retard en offre

Après la RDC en termes d’offre hydraulique sur le continent, le Cameroun détient une capacité de production certaine, de 12 000 mégawatts, mais ne produit à ce jour que 7 500 MW et donc un gap non négligeable de 6 500 MW.

Et par conséquent, l’accès à une énergie de qualité, en quantité suffisante est indispensable pour la réalisation des investissements et pour l’amélioration de la qualité de vie des populations tel que cela est défini dans différents plans de développement du pays orienté vers son émergence à l’horizon 2035.

Pour Joël Nana Kountchou dont le projet tient visiblement à cœur et cela s’explique, la question énergétique au Cameroun, mieux, la problématique de l’électricité au pays se situe à plusieurs niveaux : la production, le transport et la distribution. Il est donc question de prendre un ensemble d’action qui à termes et à très court terme, va régler le problème d’électricité dira le Directeur général d’ENEO en substance.

Le projet de la construction du barrage de la Menchum évalué à 900 milliards de FCFA, dont la lettre d’intention vient d’être signée par le gouvernement et ses partenaires est un projet qui pourra offrir près de 3000 emplois. Ce barrage vient rallonger la liste des barrages en cours de construction dont : les barrages de Lom pangar, de Mékin, BiriWarak, Memve’éle entre autres.

© CAMERPOST par Augustin TACHAM