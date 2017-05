Cameroun : La Banque mondiale salue l’agriculture pratiquée dans l’Extrême-Nord du pays

La Banque mondiale (BM) a marqué sa satisfaction quant à la conduite du Projet d’investissement et développement des marchés agricoles (PIDMA) dans la région camerounaise de l’Extrême-Nord.

Dans une tribune intitulée : «Comment passer d’une agriculture de subsistance à l’agro-industrie dans l’Extrême-Nord du Cameroun ?» elle constate que la création de coopératives permet aux paysans de booster leur production et de larevendre à des entreprises agro-industrielles.

Avec l’appui d’un projet de la BM, le Conseil régional des organisations paysannes de la partie septentrionale du pays (CROPSEC) est par exemple, entre mars 2016 et janvier 2017, parvenu à vendre 2000 tonnes de sorgho, une céréale jusque-là orientée vers la subsistance, permettant ainsi à ses 3000 membres de réaliser un gain de 392 millions FCFA.

Avec l’appui du PIDMA, ladite coopérative a pu négocier un meilleur prix de vente, passant ainsi de 15.000 à 19.600 FCFA le sac de 100 kilogrammes de sorgho et a, entre mars 2016 et janvier 2017, nettoyé et livré 2000 tonnes de sa production à une société brassicole pour une valeur de 392 millions FCFA.

«Grâce aux partenariats établis entre les organisations de producteurs, les acheteurs agro-industriels et les institutions financières, le projet PIDMA a permis d’améliorer l’activité de la filière du sorgho dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord, de manière à répondre aux besoins de l’agro-industrie puis à satisfaire une part importante de la demande du marché agricole national, tout en améliorant les moyens de subsistance des agriculteurs locaux», constate la chargée du projet pour la Banque, Myriam Chaudron.

Le PIDMA, qui a subventionné des agriculteurs du pays pour un montant global de 2,5 milliards FCFA sur la période 2015-2016, ambitionne de favoriser la création de partenariats entre les producteurs agricoles et l’agro-industrie en vue d’accroître la production des cultures de maïs, sorgho et manioc tout en améliorant la qualité et la productivité agricoles des membres de quelque 300 organisations de producteurs dans l’Extrême-Nord du Cameroun.

CAMERPOST avec APA