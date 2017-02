Cameroun : la banque italienne Intesa Sanpaolo finance la construction de logements

Le chef de l’Etat camerounais, Paul Biya, a signé un décret habilitant le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire à signer, avec la banque italienne Intesa Sanpaolo SPA, deux accords de prêt sous forme de crédit acheteur garanti par la SACE, d’un montant total de 175,5 millions d’euros, destinés au financement des études du projet de construction de 10.000 logements dans la capitale, Yaoundé et ses environs, l’érection des 1000 premiers logements ainsi que la construction de la base industrielle.

Selon la terminologie consacrée, le crédit acheteur, consenti directement par une banque et dont le taux d’intérêt est réputé avantageux, est destiné au financement à moyen ou long terme d’un contrat d’exportation de biens d’équipement et/ou services à un acheteur étranger ayant conclu un contrat commercial avec un exportateur.

Cette option permet ainsi à l’exportateur d’être payé comptant et de faire assumer le risque de crédit sur son emprunteur par une banque. Ladite convention porte sur une échéance de remboursement sept 7 ans, qui court 6 mois après le décaissement des fonds pour un taux d’intérêt de l’ordre de 6% payable une seule fois.

En août 2016, rappelle-t-on, le Cameroun et Intesa Sanpaolo avaient déjà conclu une convention de l’ordre 139 milliards FCFA, représentant 85% du coût total du projet de construction du stade d’Olembé, d’une capacité de 60.000 places situé en banlieue de Yaoundé et appelé, entre autres, à accueillir les matchs d’ouverture et de clôture de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football messieurs de 2019.

