Cameroun : Baisse de 1,87 milliard FCFA des droits de transit du pétrole tchadien

Les droits de transit du pétrole tchadien sur le territoire camerounais ont chuté de l’ordre de 1,87 milliard FCFA entre le 1erjanvier et le 31 mars 2017, comparés aux 10,88 milliards engrangés pendant la même période un an plus tôt, selon un communiqué rendu public mardi par la Société nationale des hydrocarbures (SNH).

Ces recettes, versées au Trésor public, correspondent à un volume d’enlèvement de 11,27 millions de barils au terminal de Komé-Kribi I (Sud), contre 14,17 millions de barils sur les 3 premiers mois de 2016.

Cette tendance baissière, note-t-on, semble suivre le marasme constaté depuis quelques années sur le marché international de l’or noir et qui se répercute depuis fin 2015 à travers les droits de transit du pétrole tchadien à travers le territoire camerounais.

Le Cameroun et le Tchad avaient procédé, le 29 octobre 2013, à une revue à la hausse desdits droits, la redevance passant ainsi de 195 à 618 FCFA le baril de brut.

Long de 1070 kilomètres, le pipeline Tchad-Cameroun part des champs pétrolifères de Doba pour traverser le territoire camerounais sur près de 890 kilomètres, de la frontière nord-est avec le Tchad jusqu’au terminal de Komé-Kribi I.

Deux sociétés, la Cameroon Oil Transportation Company (COTCO) et la Tchad Oil Transportation Company (TOTCO), qui constituent parailleurs le Comité de pilotage et de suivi, sont respectivement propriétaires des tronçons situés de part et d’autre de la frontière dont elles assurent l’exploitation et l’entretien.

© CAMERPOST avec APA