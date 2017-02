Cameroun : La BAD veut créer 25 millions d’emplois d’ici 2025 en Afrique

C’est l’objectif fixé par la Banque africaine de développement (BAD) qui a présenté mardi à Yaoundé sa nouvelle stratégie pour le développement de l’emploi pour les jeunes.

L’un des problèmes fondamentaux des jeunes en Afrique est l’absence d’emploi. Pourtant la jeunesse représente plus de 70% de population du continent. Quand elle n’est pas sous-employée et totalement sans emploi. La banque africaine de développement a décidé de prendre les taureaux par les cornes en mettant sur pied une nouvelle stratégie pour améliorer et donner plus d’ouvertures dans ce secteur.

Cette stratégie adoptée repose sur l’intégration, l’innovation et l’investissement et permettra, selon la BAD, de créer 25 millions d’emplois pour les jeunes mais également d’en autonomiser 50 millions entre 2016 et 2025.

Pour la coordinatrice emplois jeunes de cette institution, Ginette Nzo Mouteta, au niveau de l’intégration chaque franc investi dans le pays tient en compte l’emploi du pays et permettra la création des emplois directs et indirects. Sur le plan de l’innovation, trois domaines ont été identifiés : l’agriculture, business qui veut investir massivement dans les centres d’excellence en matière d’éthique. Et la banque qui va offrir des outils financiers pour réduire les risques.

Pour une bonne harmonisation, l’institution africaine en charge du développement prend en compte la politique mise sur pied de chaque pays. « Les politiques publiques que nous menons devraient avoir un fort contenu emploi. C’est donc l’occasion de mutualiser nos réflexions pour les actions que nous menons » s’est réjoui Louis Paul Motaze, ministre de l’Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire.

La politique de l’emploi au Cameroun repose sur le Document de stratégie pour la croissance et l’emploi mis sur pied en 2008, suite à l’échec du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (2003).

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga