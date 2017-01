Cameroun – Auto-école : 100 000 Fcfa en plus pour la formation

La durée d’apprentissage passe à 40h pour la théorie et à 20h pour la pratique.

Depuis le 02 janvier 2017, la formation en conduite automobile a subi une hausse drastique dans les auto-écoles du Cameroun. Ainsi, « nous avons voulu répondre au souci du ministère des Transports qui s’inquiétait de la qualité de la formation qui était dispensée dans les auto-écoles. C’est pourquoi, après discussion avec les responsables des auto-écoles sur l’étendue du territoire national et avec le Mintransports, la formation pratique dans les auto-écoles passe de 10h à 20h et la formation théorique qui était de 20h va désormais durer 40h », explique François Ngah Messobo, président national du Syndicat des exploitants des auto-écoles du Cameroun (Sneaec).

Ainsi, conformément à l’alinéa 3 de l’article 12 de l’arrêté du 08 septembre 2015, la formation va désormais durer deux mois. A en croire les responsables des auto-écoles, le nouveau tarif des auto-écoles avait initialement été fixé à 300 000 Fcfa et a été ramené à 250 000 Fcfa suite à des discussions avec le Mintransports.

Les avantages de cette formation sont nombreux, à en croire les formateurs. « Cela va permettre de réduire considérablement le nombre d’accidents de circulation sur nos routes. Beaucoup de détenteurs de permis de conduire n’étaient pas bien formés, ne respectaient pas le code de la route et ignoraient les différentes signalisations routières. Conséquence, la minorité qui était bien formée se laissait entrainer par la majorité des gens mal formés et cela entrainait des accidents. Donc, plus les gens seront mieux formés, moins il y aura d’accidents », explique Jean Fotsi Sigha, président régional pour le Littoral du Sneac.

Cependant, afin de parfaire la formation, le Sneaec, qui regroupe 92% d’auto-écoles du Cameroun, a mis à la disposition de ses membres des camions et des bus pour leur permettre de faire les phases pratiques.

Les responsables des auto-écoles souhaitent par ailleurs, pour réduire efficacement les accidents de la circulation et lutter contre la corruption pendant les examens de délivrance du permis de conduire, que lesdits examens soient désormais faits par vidéo projection.

Source : © Mutations

Par Blaise Djouokep