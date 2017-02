Cameroun : attention aux poteaux électriques défectueux !

Coupures d’énergie, toitures et véhicules abîmés, dommages sur les appareils électroménagers sont, entre autres risques auxquels les populations sont exposées.

Des poteaux électriques qui bloquent la circulation au quartier Mvog-Ada. Des populations dans le noir pendant des jours dans différents quartiers suite à la chute de ces installations. Des toitures de maison, véhicules et appareils électroménagers endommagés lors du même type d’incidents. Des départs de feu dans les domiciles… Ce sont là, entre autres, les différents dégâts subis régulièrement par les habitants de Yaoundé. C’est qu’il ne se passe pas de jour sans qu’un poteau électrique en bois ne s’écroule quelque part.

La situation est devenue préoccupante. « Un poteau électrique peut rester penché pendant longtemps jusqu’à sa chute définitive sans que ça n’émeuve les responsables de l’entreprise compétente malgré les appels à leur numéro vert », déplore Florent Bounong, cadre d’administration. « Je me souviens qu’une fois des appareils branchés ont été grillés chez moi, à Nkolbisson, suite à la chute d’un poteau. Heureusement, que la femme de ménage était présente : elle a pu sauver certains appareils. Les voisins qui n’avaient personne à la maison à ce moment-là ont perdu tous leurs équipements. Nous sommes restés dans le noir des jours durant », se souvient un habitant du quartier.

A l’origine de ces accidents, l’usure du temps et de la nature, dont les termites qui abondent dans le sol de Yaoundé. Mais, il y a aussi la main humaine, avec les feux de brousse qui s’attaquent généralement à ces matériaux. Et comment oublier les branchements illégaux et autres plaques qui surchargent les poteaux ? A Eneo, les responsables rassurent sur l’existence d’un plan d’investissement en cours. Mais, ils avouent que celui-ci est fonction d’un planning établi. « Chaque année, l’on programme le remplacement de ces poteaux par quartier. Mais cela n’exclut pas que lorsqu’un incident survient, nous intervenons lorsque nous sommes informés », assure une source introduite. Seulement, les populations se plaignent du manque de célérité dans la gestion de ces situations malgré les nombreuses alertes lancées. Selon une source proche du dossier à Eneo, 400 000 poteaux de bois sont à remplacer au cours des cinq prochaines années.

Source : © Cameroon Tribune

Par Sorèle GUEBEDIANG à BESSONG

Me Calvin Tah : « L’entreprise doit dédommager la victime »

Avocat au Barreau du Cameroun.

Maître, de plus en plus des dégâts matériaux causés par des poteaux électriques sont enregistrés dans la ville. Lorsque de tels dommages surviennent, qui doit en répondre ?

L’article 1383 du Code civil stipule que chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Cela s’applique donc à la société dont les objets causent des dégâts. Celle-ci étant considérée comme une personne morale, qui répond de ses actes. D’ailleurs, l’article 1241 élargit cette faute, en considérant que la négligence comme l’imprudence, sont aussi susceptibles d’engager une responsabilité civile. Lorsqu’un tel incident survient alors, il faut faire un état des lieux pour savoir si les poteaux sont tombés parce qu’ils étaient défectueux ou alors ils ont été usés par le temps. Ou encore si l’incident est dû à la négligence des agents de la société mise en cause. Si c’est le cas, c’est normalement la société qui doit répondre de ces dégâts. La société en cause doit alors dédommager la victime.

Dans ce cas, quelle est la démarche à suivre par la victime pour avoir gain de cause ?

Il nécessite d’abord d’établir un constat. Avec l’aide d’un huissier de justice ou alors un expert de l’entreprise en cause. Il faudrait bien sûr établir les liens entre les dégâts et l’incident. Si votre véhicule, par exemple, a été touché par un poteau défectueux, il faut établir une preuve, à travers des photos et des témoignages, appuyés d’un constat. Après le constat, il faut faire la sommation de réparation afin que la société restaure votre bien. Si elle ne réagit pas la victime est obligée d’assigner en dommages et intérêts au tribunal. Et c’est le montant réclamé qui va déterminer la juridiction à saisir.

Source : © Cameroon Tribune

Propos recueillis par Carine TSIELE