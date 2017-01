Cameroun – Athlétisme : la course de l’espoir 2017 se prépare

En prélude à la 22ème édition de l’ascension du Mont Cameroun, prévue le 25 février, le test Race a eu lieu ce week-end à Buéa. La Fédération camerounaise d’athlétisme (FECAATHLETISME) annonce déjà quelques innovations.

L’ascension du Mont Cameroun, prévue le 25 février, approche. Certains athlètes ont participé le week-end dernier aux épreuves qualificatives, test Race, dans la ville de Buéa. Au final chez les messieurs, Mbatcha Éric termine la course en tête (2h17min 40sec) devant Lyonga Essomba (2h17min 50 sec) et Fouatembé Eric (2h24min). Chez les dames, Ngwalem Glorio 2h 57 min) devance Sarah Liéngou Etonguè (3 h 05 min) et Nonga Bridget (3 h 22 min).

Selon le secrétaire général de la fédération camerounaise d’athlétisme Charles Kouoh Koté la 22ème édition de la course de l’espoir se prépare dans de bonnes conditions. « Nous avons tenu la première réunion la semaine dernière. La seconde aura lieu vendredi. Nous allons saisir toutes les autorités du ministère des sports pour que tout se déroule bien. Il n’y a pas d’inquiétudes. Le comité local est prêt, il a bien organisé ses phases de sélection. Le comité d’organisation est fin prêt »

La compétition connaitra la première participation de certains pays. « Nous aurons les participations de l’Éthiopie et de la Turquie. Il sera également question de présenter les champions des autres disciplines » a annoncé comme innovations le secrétaire général. D’autres surprises sont également annoncées.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga