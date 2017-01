Cameroun – Arthur Zang : » nous avons eu 67 commandes de l’extérieur » de Cardiopads

Le cardiopad du jeune camerounais est de plus en plus demandé de part le monde entier. Le ministre de la santé publique André Mama Fouda a réceptionné un important stock de cardiopad mardi à Yaoundé.

Le travail d’Arthur Zang continue de porter ses fruits. Depuis la déclaration de commercialisation en février 2016 du cardiopad, le jeune camerounais croule sous de nombreuses demandes de part le monde entier. Il prend de plus en plus conscience de » l’impact considérable » de son invention. » nous avons eu 67 commandes à l’extérieur essentiellement et une très récente au Cameroun. On peut dire que l’impact est assez important. «

Le ministre de la santé publique André Mama Fouda a réceptionné un important stock de cardiopad, mardi 17 janvier à Yaoundé. Ces appareils médicaux seront distribués aux hôpitaux de districts dans l’optique d’améliorer la prise en charge les maladies du cœur.

Le père de cet appareil médical a pour objectif désormais de le fournir sur toute l’étendue du territoire national. » nous avons fourni les premiers cardiopad au Minsanté en décembre 2016. Nous allons travailler sur leur déploiement afin que chaque région puisse au moins avoir 2 cardiopads. De cette manière on va former chaque infirmière qui travaille dans ces hôpitaux afin que les patients puissent en bénéficier. »

Le cardiopad du jeune camerounais connais déjà un grand succès. » nous avons eu des feedback assez intéressants venant du Gabon, du Kenya et des îles Comores. » s’en est-il réjoui.

Le cardiopad a obtenu l’homologation d’autorisation de commercialisation le 17 octobre 2016.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga