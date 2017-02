Cameroun : Arrestation de cinq preneurs d’otages centrafricains

Cinq Centrafricains spécialisés dans le rapt des personnes ont été arrêtés dans la localité de Ndokayo (l’Est), alors qu’ils tentaient d’enlever des ressortissants camerounais, a-t-on appris ce mercredi de sources sécuritaires.

Ces sources proches de l’enquête révèlent que les cinq malfrats qui étaient en possession de trois armes à feu et d’une trentaine de munitions, de deux chargeurs, d’un gilet pare-balles ainsi que des armes blanches, ont été neutralisés par le Groupement polyvalent d’intervention de la gendarmerie nationale (GPIGN), alors qu’ils voulaient emmener de force en Centrafrique, des occupants d’un véhicule de transport en commun.

« Ils sont une quinzaine, se meuvent, se disloquent en petits groupes, et agissent dans différents endroits. Ils organisent des prises d’otage, incursions et enlèvements sur notre territoire. Ils demandent ensuite de fortes rançons aux intéressés », a expliqué le chef d’escadron Abba Saîdou, commandant de cette unité d’élite.

Les forces de sécurité qui ont confirmé que les armes utilisées par les bandits sont effectivement venues de la RCA, ont ajouté qu’il s’agirait des bandits en quête de pitance pour la survie.

Les premiers éléments de l’enquête révèlent que des bandits arrêtés ont avoué, avoir participé dans le passé, à l’enlèvement des otages dans le territoire camerounais pour la Centrafrique.

« Ça fait plus d’un mois que nous sommes à leur traque. Ce résultat est appréciable. Nous nous montrerons davantage intraitables devant ces bandits. Ils auront en face la réplique efficace et la puissance de feu requise », a renchéri le colonel Lihep Pout Jean Ismaël, commandant en second de la légion de gendarmerie de l’Est à Bertoua.

