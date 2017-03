Cameroun – Alternance démocratique en 2018 : bientôt un forum international de la diaspora

C’est sur le continent africain et plus précisément à Ouagadougou au Burkina-Faso que les Camerounais de la diaspora ont décidé de se rencontrer du 25 au 27 mai 2017 au cours d’un forum international afin de porter les initiatives socio-politiques à court terme sur l’adoption d’une stratégie efficace pour l’alternance démocratique au Cameroun en 2018. Les échanges vont porter sur le thème : « Stratégies et organisation de la diaspora Camerounaise pour une contribution durable au changement sociopolitique au Cameroun ».

Il a été rapporté à CAMERPOST que le forum vise la mobilisation de la diaspora camerounaise pour une contribution durable à la renaissance du Cameroun à ce moment critique de son histoire. Il s’agit de rassembler la diaspora camerounaise afin qu’elle apporte une contribution cordonnée à l’émergence d’un Etat camerounais libre, démocratique et prospère. L’objectif spécifique est la mise sur pied d’un cadre organisationnel permanent pour porter les initiatives socio-politiques de la diaspora camerounaise avec un focus à court terme sur l’adoption d’une stratégie efficace pour l’alternance démocratique au Cameroun en 2018.

Le forum sera structuré autour de quatre sous-thèmes: l’analyse de la situation au Cameroun d’ici 2018, les prochaines échéances électorales, le problème anglophone au Cameroun : quelles leçons tirer pour l’avenir du pays? Quelle(s) forme(s) d’organisation pour un impact durable et efficace de la diaspora?

Rappelons que la diaspora est une valeur ajoutée. En tant que tel, les Etats devraient donner à l’immigré l’amour de sa patrie, redéfinir une politique les incitant à s’investir dans le développement du pays, là réside la vraie valeur ajoutée. Et pour ce faire, il faut tout d’abord créer les conditions appropriées. Un cadre est donc à définir, des lois sont à adopter, en commençant peut-être par celle de la reconnaissance de la double nationalité.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa