Cameroun : Alerte sur les problèmes des carences en micronutriments

D’après des nutritionnistes et l’entreprise Nestlé Cameroun, plus de 2 milliards de personnes dans le monde souffrent de carences en micronutriments. Le Cameroun étant fortement atteint. C’est pour tirer la sonnette d’alarme qu’une conférence a eu lieu ce vendredi 18 août 2017 à Douala.

Constats

Outre ses manifestations cliniques les plus évidentes, la malnutrition par carence en micronutriments entraîne des troubles mentaux, une mauvaise santé, une faible productivité et dans les cas graves, la mort. Selon Pr Kana Sop Marie Modestine, biochimiste et nutritionniste, face aux médias ce vendredi, quatre grandes carences affectent les populations.

Notamment la carence en fer, en iode, en zinc et en vitamine A. « La carence en micronutriments est encore appelée la faim cachée et a des conséquences importantes sur la santé publique et l’économie du pays. C’est pourquoi, les populations doivent s’éduquer et contrôler leurs habitudes alimentaires », affirme mordicus la biochimiste.

Invitée à sensibiliser la presse sous l’impulsion de l’entreprise Nestlé Cameroun, l’interlocutrice souligne qu’au Cameroun les femmes et les enfants sont les principales personnes affectées par les carences en micronutriments. Plus en détails, 40% des enfants de moins de 5 ans souffrent de carence en vitamine A.

Stratégies de prévention

7 enfants sur 10 de moins de 5 ans ont une carence en fer. Trois enfants sur 5 et deux femmes sur 5 sont atteints d’anémie. Fort de ces chiffres, en guise de stratégies de prévention : « l’Oms recommande d’accroître l’apport en fer par la diversification de l’alimentation afin d’inclure des aliments riches en fer et accroître son absorption ».

Et Pr Kana Marie d’indiquer que le secteur privé, notamment l’industrie agro-alimentaire, peut jouer un rôle important pour contribuer à l’amélioration de l’état nutritionnel des personnes à risque en ajoutant des micronutriments essentiels aux aliments et boissons consommés régulièrement par les populations vulnérables ».

© CAMERPOST par Linda