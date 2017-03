Cameroun – Aide publique à la communication privée : 250 millions de FCFA pour 168 demandes

La commission nationale d’examen des dossiers a siégé hier au ministère de la Communication pour le compte de l’année 2016.

C’est une bonne nouvelle pour les candidats à l’aide publique à la communication privée. La commission nationale d’examen des demandes est entrée en session hier au ministère de la Communication. Elle planche pour la dotation relative à l’année 2016. Un soulagement pour le ministère car « la session vient mettre fin à la longue attente qui a laissé libre cours à toutes sortes de rumeurs et de supputations », a observé, au cours de son allocution de circonstance, Issa Tchiroma Bakary, ministre de la Communication. L’instance traitera 168 dossiers dont 78 issus des journaux écrits, 41 des radios communautaires, 24 des organismes professionnels, 11 des radios commerciales, deux télévisions, quatre imprimeries, trois producteurs. Cette année, un cabinet de conseil en communication a aussi postulé.

La cagnotte s’élève à 250 millions de F. Bien en deçà des promesses de 500 millions de F. Les tensions financières n’ont pas permis d’atteindre ce montant, a expliqué le MINCOM. Toutefois, il note avec satisfaction que le processus a connu une évolution et contribué au renforcement des capacités techniques et logistiques des bénéficiaires en attendant la mise en place du compte d’affectation spéciale suggéré par les états généraux de la communication et approuvé par le gouvernement.

L’appel à candidatures a été lancé en décembre et les dossiers déposés à cette période-là. Depuis lors, c’était une espèce de black-out. Rien ne filtrait. Et l’année budgétaire 2016 s’est écoulée sans attribution de l’aide. Aujourd’hui, c’est chose faite et chacun devrait-être fixé sur son sort dès ce matin.

Les modalités d’attribution restent les mêmes. Les critères obéissent aux principes de performance d’abord. Les organes doivent véritablement exister au plan légal. Ils doivent être des structures citoyennes, être à jour avec les exigences fiscales et la sécurité sociale des employés. La commission regarde aussi la charge financière et met sur pied un système de bonification qui permet de donner avantage à ceux qui ont des contraintes plus lourdes, par rapport à ceux qui ont moins d’exigences. Les détails peuvent ainsi varier selon qu’on est un quotidien ou un hebdomadaire, un magazine ou un tabloïd.

Source : © Cameroon Tribune

Par Jeanine FANKAM