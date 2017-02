Cameroun – Afrobasket 2017 : Joël Embiid parmi les 30 lions indomptables présélectionnés

L’entraîneur national a dévoilé lundi la liste des 30 lions présélectionnés dans le cadre de la préparation du tournoi zone 4 à Yaoundé prévu courant mars. Le nom du pivot des sixers y figure.

Première convocation en sélection nationale pour Joël Embiid. Le pivot des sixers de Philadelphie fait partie des 30 joueurs présélectionnés par l’entraîneur national des lions indomptables. Les performances (19,8 points, 7,8 rebonds et 2,5 contres par match) n’ont pas laissé indifférent Lazare Adingono. Tête d’affiche des All Star Game 2017, Embiid n’est pas le seul joueur de la NBA figurant dans cette liste. Pascal Siakam (Toronto) et Luc Richard Mbah A Mouthé (Los Angeles Clippers) y figurent également.

Cette liste compte au total 21 professionnels et 9 locaux. Parmis les locaux on retrouve Hans Ntamack, Pierre Essombè (Beac), Étienne Tametong, Simon Bileg II (Nzui-manto) ou encore Arsene Mouaha (Alph).

« Une partie de ce groupe participera aux éliminatoires zone IV qualificatives pour l’Afrobasket 2017 et tout le groupe sera concerné par la phase finale qui se déroulera à Brazzaville, du 18 au 30 Août prochain » précise le communiqué signé du secrétaire général de la fédération camerounaise de basketball, Camille Njoh Ekiti.

Le Cameroun, en tête du groupe D, est en compagnie du Gabon et du Tchad. Lors de la dernière édition (2015) en côte d’Ivoire, les lions indomptables ont été éliminés par l’Algérie.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga

Liste complète des 30 joueurs présélectionnés :

Poste1 (05) :

N° NOMS ET PRENOMS CLUBS ACTUEL 01 SEOUD NJOYA LE HAVRE – France 02 GEDEON PITARD CHALON SUR SAONE – France 03 BORIS MBALA FRIBOURG OLYMPIC – Suisse 04 HANS NTAMACK BEAC YAOUNDE – Cameroun 05 ARSENE MOUAHA ALPH YAOUNDE – Cameroun

Poste2 (08) :

N° NOMS ET PRENOMS CLUBS ACTUEL 06 JEREMY NZEULIE CHALON SUR SAONE – France 07 FRANCK TCHOUBAYE AUBENAS – France 08 FELIX BOGMIS NZUI-MANTO – Cameroun 09 RALPH TEMGOUA QUIMPER –BF.Pr.

10 ETIENNE TAMETONG NZUI-MANTO – Cameroun 11 ARNAUD NOAH SAN BEDA COLLEGE – Philippine 12 NGIJOL SONGOLO MOREHEAD UNIVERSITY – Usa 13 CHRISTIAN BAYANG UNKNOWN – Cameroun

Poste3 (05) :

N° NOMS ET PRENOMS CLUBS ACTUEL 14 LUC MBAH A MOUTE LOS ANGELES CLIPPERS – Usa 15 ARNAUD ADALA MOTO TOWSON UNIVERSITY – Usa 16 WILLIAMS NARRACE NANCY – France 17 PIERRE ESSOME BEAC YAOUNDE – Cameroun 18 ARNOLD KOME AKOLA NZUI-MANTO – Cameroun

Poste4 (05) :

N° NOMS ET PRENOMS CLUBS ACTUEL 19 KENNETH KADJI TRABZONSPORT – Turquie 20 PASCAL SIAKAM TORONTO RAPTORS – Usa 21 BEN MBALLA LA SALLE UNIVERSITY – Philippine 22 FRANCK YANGUE BEYKENT UNIVERSITY – Turquie 23 ALFRED AROGA NATIONAL UNIVERSITY – Philippine

Poste5 (07) :

N° NOMS ET PRENOMS CLUBS ACTUEL 24 JOEL EMBIID PHILADELPHIA SIXERS – Usa 25 FRANCOIS AFFIA ARZIGNANO MORENO – Italie 26 LANDRY NNOKO CONSULTINVEST PESARO – Italie 27 SIMON BILEG II NZUI-MANTO – Cameroun 28 NKENE TSAACE MOHAMAN AZIZ BEAC YAOUNDE – Cameroun 29 BRYLLE KAMEN LIEGE BASKET – Belgique 30 JONATHAN TCHUISSEU BOULAZAC – France