Cameroun – Affrontements sanglants : le commissaire de police principal du 12ème assommé par des « benskinneurs »

Emmanuel Ndema Ollo a un reçu coup violent à la tête à l’aide d’une planche. Un fait causé par les conducteurs de mototaxis. La scène a eu lieu à Douala alors que l’homme en tenue et ses collègues ne faisaient que leur travail. Notamment le contrôle des plaques d’immatriculation Cemac. Une vingtaine de moto-taxis non conformes ont d’ailleurs été saisies ce mercredi 21 septembre. Voilà qui a poussé les conducteurs des engins à deux roues à créer un branle-bas dans les artères de la ville de Douala.

L’homme en tenue blessé a saigné mais heureusement pour lui, il a eu la vie sauve après avoir reçu des soins à l’hôpital. Son agression est vivement dénoncée par les autorités et les citoyens ayant assisté à la scène. « Ce n’est pas sérieux. Nous avons toujours dit que ces benskinneurs sont pour la majorité des jeunes inciviques. Comment peut-on avoir le courage de battre sur son prochain. C’est assassin », tempêtent les populations à CAMERPOST.

D’eux, on apprend que près d’une centaine des conducteurs à deux roues ont arpenté les rues de Douala, principalement sur l’axe Ancien-Dalip/Mobil Bonakouamouang/Rond-Point Maetur à Bonamoussadi à vive allure. Créant des bouchons ci et là. « La circulation a été paralysée sur la plupart des axes routiers. Il ne fallait surtout pas risquer de les approcher. Piétons, chauffeurs des taxis et des voitures à usage personnel ne pouvaient qu’observer leur passage d’un regard stupéfait », témoignent des usagers de la route.

Outre la saisine des engins, la pomme de discorde entre les conducteurs à deux roues et les éléments de force de maintien de l’ordre vient du fait que les autorités ont appelé les hommes en tenue à se charger du contrôle des pièces d’identification des « benskinneur » ainsi que des papiers de leurs véhicules (plaques d’immatriculation Cemac, assurance, vignette automobile, permis de conduire…). Les indisciplinés ont donc vu leurs motos saisies. « Voilà pourquoi, nous avons manifesté notre mécontentement », expliquent les « benskinneurs » pourtant non en règle pour la plupart.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa