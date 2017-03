Cameroun – Affaires foncières : Lancement de la 4ème initiative à résultat rapide

Cela s’est fait vendredi à Yaoundé par le ministre du domaine, du cadastre et des affaires foncières. Objectif assurer le respect des coûts et des délais des transactions foncières.

De la rigueur dans le respect des coûts et délais des transactions foncières. C’est le nouveau cheval de bataille du ministère du domaine, du cadastre et des affaires foncières. De ce fait, Jacqueline Koung A Bisseké, patronne de ce département ministériel a procédé au lancement de la quatrième initiative à résultat rapide, vendredi 10 mars à Yaoundé.

Les usagers dont les plaintes n’en finissent plus sont généralement les principales victimes. Et dans cette initiative amorcée par le gouvernement avec le concours de la commission nationale anti-corruption (CONAC) leurs implications est la principale innovation. Les usagers sont au centre de ce dispositif. « Nous mettons en place un système de suivi par l’usager à travers une fiche d’évaluation que celui-ci va garder avec lui. Il va rentrer les dates d’entrée et sortie à chaque étape suivie bien évidemment d’observations. En plus en cas de problèmes nous avons communiquer un numéro de téléphone que l’usager peut utiliser pour nous informer sur une difficulté rencontrée dans le suivi de son dossier » a indiqué Jacqueline Koung A Bisseké.

Celle-ci a en également profité de cette occasion de dresser le bilan des trois dernières initiatives (2012-2015). « Le bilan est positif et nous sommes très satisfaits. Je prends par exemple le cas de la première initiative qui portait sur le certificat de propriété. Nous avons constaté qu’en 100 jours, les certificats de propriété ont multiplié N fois. Puis les coûts ont été respectés » s’est-elle félicitée.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga