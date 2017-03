Cameroun – Affaire Canon : Bamboutos fc fait irruption

Le club de la Région de l’Ouest s’invite dans la crise du Canon. Les dirigeants de mangwa boys se veulent menaçants.

Canon pourrait rencontrer un problème supplémentaire. Outre ses habituelles querelles et les menaces de la Ligue, les mekok me ngonda font face à l’adversité de Bamboutos fc. Le club du Département des Bamboutos voudrait saisir la Chambre de Conciliation et d’arbitrage (Cca). Les querelles entre canonniers causeraient des soucis à l’équipe de Mbouda.

Les dirigeants des mangwa boys de Mbouda sortent à peine sortis d’une crise interne, qu’ils s’apprêtent à remonter sur le ring. Leur cible est cette fois la Ligue de football professionnel du Cameroun (Lfpc). Rien de concret à ce jour, mais les prochaines heures pourraient voir Bamboutos fc s’attaquer à l’institution en charge des Ligues 1 et 2. Vaincus par Canon de Yaoundé (0-1) lors du match d’ouverture de la Ligue 1, les mangwa boys de Mbouda se plaignent selon des sources d’avoir joué avec un club non qualifié. Bamboutos fc a en effet perdu face au Canon de Mvé Emmanuel. Le même Canon a par la suite été débouté par une décision de justice, au profit de la faction conduite par Charles Ateba Yene. Le finaliste de la Coupe du Cameroun 2016 voudrait selon des sources, être rétabli dans ses droits. Il est question pour le club de l’Ouest d’être admis à rejouer cette rencontre, ou d’amener les autorités en charge du football à invalider le résultat acquis sur le terrain.

L’option de Bamboutos fc de Mbouda, si elle était confirmée, pourrait provoquer un mini-séisme. Les difficultés pourraient s’enchainer pour le kpa kum et la Ligue de football Professionnel du Cameroun (Lfpc). Canon a été opposé à deux (2) autres formations, outre Bamboutos fc. Le kpa kum s’est incliné devant Stade Renard de Melong (0-3), et a réalisé par la suite un score de parité avec Lion blessé de Fotouni (0-0). Cette dernière opposition pourrait poser problème, le club du Haut Nkam souhaitant éventuellement obtenir les trois (3) points de la victoire.

© CAMERPOST par Olivier Ndema Epo